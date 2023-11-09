Донька Брюса Вілліса зізналася, чому вони прямо розповідають про його хворобу

"Міцному горішку" діагностували лобно-скроневу деменцію (ЛСД).

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29-річна американська акторка Таллула Вілліс розповіла, чому її родина завжди була дуже відкритою щодо діагнозу "агресивної" деменції Брюса Вілліса, а також розповіла про стан актора, який пішов на пенсію. Спадкоємиця "міцного горішка" поділилася сімейними подробицями під час епізоду "Шоу Дрю Беррімор".

Таллула, чий батько, як кажуть, втрачає "радість від життя" та "мовні навички" на тлі його деменції, розповіла про 68-річного актора.

Близькі Брюса Вілліса раніше оголосили, що у нього діагностували лобно-скроневу деменцію (ЛСД), яка, за словами Таллули, була "агресивним когнітивним захворюванням — формою деменції — яка трапляється дуже рідко".

Коли Дрю запитала, чому родина вирішила так відкрито говорити про його діагноз, молодша дочка Брюса та Демі Мур відповіла: "Ну, я думаю, що це подвійно".

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Демі Мур показала стан Брюса Вілліса (відео)

"З одного боку, це те, ким ми є як сім’я, але також для нас дуже важливо поширювати обізнаність про хворобу…" — зізналася акторка.

Вона додала: "Якщо ми можемо взяти щось, з чим ми боремося як сім’я, так і окремо, щоб допомогти іншим людям змінити це, щоб зробити з цього щось прекрасне, це справді особливе для нас".

Таллула Вілліс

Потім Беррімор запитала гостю шоу, у якому "стані" Брюс Вілліс наразі, на що Таллула відповіла: "Він такий самий…"

"І це мій тато, і він мене любить", — додала Вілліс.

Таллула — молодша дочка Демі Мур і Брюса, у яких також є 35-річна Румер і 32-річна Скаут. Колишня пара була одружена з 1987 року до розлучення у 2000 році.

Брюс Вілліс з доньками Фото: demimoore/instagram

Пізніше американський актор одружився з Еммою Гемінг у 2009 році, і вони також виховують спільних доньок Мейбл, 11 років, і Евелін, 9 років.

Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса розповіла про стан здоровʼя актора.

Також Фокус писав про прогулянку старшої доньки Брюса Вілліса з первістком та бойфрендом.