Дочь Брюса Уиллиса призналась, почему они прямо рассказывают о его болезни

"Крепкому орешку" диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД).

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29-летняя американская актриса Таллула Уиллис рассказала, почему ее семья всегда была очень открытой в отношении диагноза "агрессивной" деменции Брюса Уиллиса, а также рассказала о состоянии актера, который ушел на пенсию. Наследница "крепкого орешка" поделилась семейными подробностями во время эпизода "Шоу Дрю Бэрримор".

Таллула, чей отец, как говорят, теряет "радость от жизни" и "языковые навыки" на фоне его деменции, рассказала о 68-летнем актере.

Близкие Брюса Уиллиса ранее объявили, что у него диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД), которая, по словам Таллулы, была "агрессивным когнитивным заболеванием — формой деменции — которая случается очень редко".

Когда Дрю спросила, почему семья решила так открыто говорить о его диагнозе, младшая дочь Брюса и Деми Мур ответила: "Ну, я думаю, что это вдвойне".

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Деми Мур показала состояние Брюса Уиллиса (видео)

"С одной стороны, это то, кем мы являемся как семья, но также для нас очень важно распространять осведомленность о болезни..." — призналась актриса.

Она добавила: "Если мы можем взять что-то, с чем мы боремся как семья, так и по отдельности, чтобы помочь другим людям изменить это, чтобы сделать из этого что-то прекрасное, это действительно особенное для нас".

Таллула Уиллис

Затем Бэрримор спросила гостью шоу, в каком "состоянии" Брюс Уиллис сейчас, на что Таллула ответила: "Он такой же..."

"И это мой папа, и он меня любит", — добавила Уиллис.

Таллула — младшая дочь Деми Мур и Брюса, у которых также есть 35-летняя Румер и 32-летняя Скаут. Бывшая пара была жената с 1987 года до развода в 2000.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: demimoore/instagram

Позже американский актер женился на Эмме Хеминг в 2009 году, и они также воспитывают общих дочерей Мейбл, 11 лет, и Эвелин, 9 лет.

Напомним, жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии здоровья актера.

Также Фокус писал о прогулке старшей дочери Брюса Уиллиса с первенцем и бойфрендом.