Деми Мур показала состояние Брюса Уиллиса (видео)

Актриса не ожидала, что здоровье Брюса ухудшается так стремительно.

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Болезнь 68-летнего американского актера Брюса Уиллиса продолжает прогрессировать, и он уже с трудом узнает родных. Как пишет Closer, бывшая жена знаменитости, 60-летняя Деми Мур после встречи с ним была "убита горем" из-за того, что он ее не узнал.

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Друг Брюса Уиллиса Гленн Кэрон заявил, что актер теряет "радость жизни" и "языковые навыки"

Она навестила своего мужа после путешествия в Италию и осталась очень расстроенной.

"Деми могла сказать, что он действительно ее не узнал", – говорят источники.

По словам инсайдеров, несмотря на то, что Мур постоянно на связи с нынешней женой Брюса, Эммой Хеминг, она не ожидала, что "все зашло так далеко".

В сторис Instagram актриса опубликовала видео с глубоко больным актером, который обнимает ее и целует в лоб.

В марте 2022 года Уиллису впервые поставили диагноз "афазия", однако в начале 2023-го врачи определили более точный диагноз – лобно-височная деменция. Она ведет к изменению поведения, эмоциональным проблемам, проблемам с общением, трудностям с ходьбой и координацией, проблемам с памятью и ориентацией в пространстве.

Уиллис и Мур в свое время считались золотой парой Голливуда. Они были в браке с 1987 по 2000 год и родили троих дочерей: Румер, Скаут и Таллулу.

Несмотря на развод, актеры сохранили теплые отношения. Более того, Деми подружилась с новой женой Брюса, а когда он заболел, то всячески поддерживает его и его семью.

Ранее Фокус писал, что жена Брюса Уиллиса рассказала, что ее муж чувствовал к бывшей жене. Также Эмма Хеминг призналась, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.