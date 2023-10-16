Дочь Брюса Уиллиса сходила на прогулку с первенцем и бойфрендом (фото)

Румер Уиллис впервые стала мамой весной 2023 года.

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35-летняя американская актриса Румер Уиллис отправилась за продуктами со своей семьей в Лос-Анджелесе в воскресенье, 15 октября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама продемонстрировала бежевый комбинезон и светлые босоножки, держа шестимесячную дочь Луэтту на руках. Румер уложила свои волосы в пучок.

К старшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур также присоединился ее парень Дерек Томас, 29, который надел белую футболку, черные джинсы и Crocs.

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Румер Уиллис на прогулке с семьей

Знаменитость также продемонстрировала пару сережек и, судя по всему, была без макияжа в этот день.

Накануне актриса и певица поделилась тремя новыми фотографиями, когда рассказала, как на прошлой неделе они с Луэттой одновременно заболели гриппом.

"Я очень благодарна за те моменты, которые толкают меня, бросают вызов и показывают, насколько я сильнее, чем когда-либо. Было трудно наблюдать, как она пережила лихорадку, но мы выдержали это благодаря любви, решимости и правильному питанию и поддержке добавок, которые мне посчастливилось иметь. Это поддержка, которая нужна многим", — призналась наследница Деми Мур.

Румер Уиллис с дочерью

Напомним, Деми Мур поздравила с 35-летием дочь Румер в августе 2023 года.

Также Фокус писал о том, как первой внучке Брюса Уиллиса выбирали имя.