Дочь Брюса Уиллиса, Румер, рассказала о своем опыте материнства (фото)

Дочь "Крепкого орешка" Румер Уиллис является сторонницей экологически чистых продуктов, поэтому своей малышке выбирает соответствующие вещи.

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Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 35-летняя Румер Уиллис поделилась очень личным сообщением о своем опыте материнства. Она отметила, что "наслаждается каждым моментом", пишет Hello Magazine.

В апреле впервые стала матерью замечательной девочки по имени Луэтта. Тогда она поделилась с подписчиками своей радостью: "Луэтта Айсли Томас Уиллис, ты настоящее волшебство. Родившись дома во вторник, 18 апреля, ты больше, чем мы когда-либо мечтали".

В недавнем обновлении любящая мама поделилась монтажом клипов, в которых было кормление малышки и купание с ней.

В одном из видео она написала: "В водовороте жизни очень важно нажать на тормоза и насладиться каждым моментом с нашими детьми. Время — самый ценный подарок, который мы можем им подарить.

Дочь "Крепкого орешка" является сторонницей экологически чистых продуктов, поэтому своей малышке выбирает соответствующие вещи. Также она выступает против загрязнения окружающей среды пластиком.

"Пока мы замедляемся и погружаемся в эти мимолетные моменты, давайте также помнить о мире, который мы формируем для них (детей — ред.). Речь идет не только о радости наблюдать за их ростом; речь идет о том, чтобы у них был мир, в котором стоит расти. Вот почему я верю в необходимость делать экологически чистый и устойчивый выбор, даже когда речь идет о детских ванночках и бутылочках, которые мы используем… Каждый раз, когда мы выбираем экологически сознательные варианты, мы не просто заботимся о наших детях, мы заботимся об их будущем доме. Давайте ценить эти драгоценные моменты и будем сознательными управителями планеты, чтобы они могли наслаждаться. Мир столь же прекрасен, как и наша любовь к ним".

Ранее Фокус писал, что Румер Уиллис рассказала, как выбрала имя первенцу.