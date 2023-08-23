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Стиль жизни

Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как выбрала имя первенцу

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Фото: Instagram @rumerwillis | Брюс Уиллис с дочерью и внучкой

Сначала внучку "крепкого орешка" хотели назвать по-другому.

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35-летняя американская актриса Румер Уиллис призналась, что она и ее парень, Дерек Ричард Томас, получили вдохновение для имени своей дочери, когда неправильно ввели имя Лоретта. Об этом пишет People.

"Мы думали об имени Лоретта, и это была опечатка", — сказала старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. "Мы с ее папой писали сообщения, и он пропустил "R" в Лоретте, и она стала просто Луэттой".

Молодая мама призналась, что на самом деле ей нравится это имя.

"Я подумала: "О, мне нравится это!" — добавила она. "Я чувствую, что это был один из тех моментов божественного вмешательства Вселенной, и мы поняли это на самом деле довольно рано во время моей беременности".

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Первенец Уиллиса и Мур призналась, что сомневалась, подойдет ли ее девочке имя Луэтта.

Деми Мур со старшей дочерью Румер Fullscreen
Деми Мур со старшей дочерью Румер
Фото: Getty

"Я собиралась назвать ее Лу, независимо от того, будет она мальчиком или девочкой", — добавила молодая мама.

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сказала, что ей и 29-летнему Томасу также нравится, насколько разнообразное имя их первого ребенка.

Румер Уиллис Fullscreen
Румер Уиллис
Фото: Instagram @rumerwillis

Напомним, Деми Мур трогательно поздравила дочь Румер с 35-летием.

Также Фокус писал о фигуре дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур после рождения первенца.