Дочь Деми Мур показала подтянутую фигуру после рождения первенца (фото)

Три месяца назад Румер Уиллис стала мамой очаровательной девочки Луэтты.

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Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер Уиллис, которая 18 апреля родила своего первого ребенка, продемонстрировала свою подтянутую и стройную фигуру. Она была замечена на утренней прогулке в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Молодая мама выглядела бодро и наслаждалась утренней прогулкой. На ней не было макияжа, а светлые волосы были убраны назад. Румер надела укороченный молочный топ и соответствующие спортивные штаны, дополнил образ удобными оранжевыми шлепками.

Уиллис гуляла в жилом районе Лос-Анджелеса и, судя по всему, была одна.

В апреле этого года Румер объявила в своих соцсетях, что у нее родился первенец — девочка Луэтта, которую она делит с бойфрендом Дереком Ричардом Томасом.

Актриса и музыкант официально объявили о своих отношениях в Instagram в ноябре прошлого года. Новость о беременности Румер стала неожиданностью для многих поклонников, поскольку она показала свой животик уже в декабре 2022 года, опубликовав серию изображений, на которых ее избранник кладет голову ей на живот.

Напомним, новоиспеченную бабушку Деми Мур заметили на прогулке с дочкой и внучкой.

Также Фокус писал, что Румер опубликовала трогательное фото Брюса Уиллиса с внучкой.