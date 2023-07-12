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Стиль життя

Дочка Демі Мур показала підтягнуту фігуру після народження первістка (фото)

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Фото: Instagram @rumerwillis | Румер Вілліс показала струнку фігуру

Три місяці тому Румер Вілліс стала мамою чарівної дівчинки Луетти.

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Старша дочка голлівудських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, 34-річна Румер Вілліс, яка 18 квітня народила свою першу дитину, продемонструвала свою підтягнуту і струнку фігуру. Вона була помічена на ранковій прогулянці в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

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Молода мама мала бадьорий вигляд і насолоджувалася ранковою прогулянкою. На ній не було макіяжу, а світле волосся було прибране назад. Румер одягла укорочений молочний топ і відповідні спортивні штани, доповнив образ зручними помаранчевими шльопанцями.

Вілліс гуляла в житловому районі Лос-Анджелеса і, судячи з усього, була одна.

У квітні цього року Румер оголосила у своїх соцмережах, що у неї народився первісток — дівчинка Луетта, яку вона ділить із бойфрендом Дереком Річардом Томасом.

Акторка і музикант офіційно оголосили про свої стосунки в Instagram у листопаді минулого року. Новина про вагітність Румер стала несподіванкою для багатьох шанувальників, оскільки вона показала свій животик уже в грудні 2022 року, опублікувавши серію зображень, на яких її обранець кладе голову їй на живіт.

Нагадаємо, новоспечену бабусю Демі Мур помітили на прогулянці з донькою та онукою.

Також Фокус писав, що Румер опублікувала зворушливе фото Брюса Вілліса з онукою.