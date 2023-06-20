Опубликовано первое фото Брюса Уиллиса с внучкой

Румер Уиллис показала трогательные семейные фотографии.

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Старшая дочь 60-летней американской актрисы Деми Мур и 68-летнего "крепкого орешка" Брюса Уиллиса — 34-летняя Румер Уиллис — опубликовала в своем Instagram-аккаунте семейные кадры в честь Дня отца.

На фотографиях молодая мама показала своего отца с ее маленькой дочкой Луэттой.

"Отцы старого и нового. Увидеть, как мой отец сегодня держит мою дочь, было чем-то, чем я буду дорожить всю оставшуюся жизнь, — написала Румер. — Его нежность и любовь к ней были такими чистыми и прекрасными. Папа, мне так повезло с тобой, как и с Лу. Спасибо за то, что ты самый глупый, самый любящий, самый крутой Даддио, о котором только может мечтать девушка. Лучший папа девочки".

Брюс Уиллис с внучкой Фото: Instagram @rumerwillis Брюс Уиллис с дочкой и внучкой Фото: Instagram @rumerwillis

Голивудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис были в браке с 1987 по 2000 год. От их союза родилось трое дочерей — Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллула.

Брюс Уиллис с дочками Фото: demimoore/instagram

В публикации Румер также поздравила своего возлюбленного Дерека Ричарда Томаса.

"С первым Днем отца. Спасибо за создание прекрасного сада, в котором Лу может играть и есть. Спасибо за то, что наполнил дом музыкой, чтобы она услышала. Спасибо за все ночные смены подгузников и глупые лица", — подписала она пост.

Дерек Ричард Томас с дочерью Лу Фото: Instagram @rumerwillis

"Я так благодарна, что у нашей девочки есть папа, который так сильно ее любит, и кто-то такой глупый и странный, поэтому она знает, что для нее это нормально. Спасибо за самую лучшую девочку, которую я могла представить в своих самых смелых мечтах", — завершила она трогательное поздравление.

Румер подтвердила, что она и Томас приветствовали свою девочку в середине апреля, когда она опубликовала очаровательный снимок новорожденной в своих соцсетях.

"Луэтта Айсли Томас Уиллис, — написала тогда гордая мама. — Ты чистая магия. Родилась дома во вторник, 18 апреля. Ты больше, чем мы когда-либо мечтали".

Новость о беременности Румер стала неожиданностью для многих поклонников, поскольку она показала свой животик в декабре 2022 года, всего через месяц после того, как пара официально объявила о своих отношениях.

Также Фокус писал, что Деми Мур трогательно обратилась к Брюсу Уиллису.