Деми Мур трогательно поздравила с днем рождения старшую дочь (фото)

Румер Уиллис 16 августа отметила свое 35-летие. А недавно она впервые стала мамой.

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60-летняя американская актриса Деми Мур трогательно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Румер Уиллис. Архивными кадрами и словами пожеланий бывшая жена Брюса Уиллиса поделилась в Instagram.

"Моя жизнь изменилась в тот день, когда ты родилась. Ты принесла в мое существование глубину, смысл и цель вместе с пониманием любви, которой я никогда не знала. Вот ты, моя крошка, со своим собственным ребенком, приносишь еще больший смысл, магию и любовь во всю нашу жизнь. Так горжусь тобой", — написала Деми Мур в день 35-летия дочери.

В частности, знаменитость показала архивные кадры с именинницей и недавние снимки уже с ее внучкой Луэттой.

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"О, мама ❤️😍 Я так тебя люблю. Знание того, что нужно, чтобы помочь принести душу в этот мир, дает ей совершенно новый смысл для меня. Я всегда думала, что это мой день, но теперь я знаю, что он всегда был нашим. С днем рождения, мама", — обратилась к своей звездной маме Румер Уиллис.

Деми Мур с дочерью Румер

Румер — старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Кроме именинницы, бывшие супруги также воспитали дочерей Скаут и Талулу. Сейчас "крепкий орешек", который болеет деменцией, женат на Эмме Хеминг-Уиллис и воспитывает с ней двоих детей.

Брюс Уиллис с дочерью и внучкой Фото: Instagram @rumerwillis

Напомним, Деми Мур отдыхает с домашним любимцем на яхте в Греции.

Также Фокус писал об откровенном фото 35-летней Румер Уиллис.