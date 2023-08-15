Старшая дочь Деми мур поделилась обнаженным снимком (фото)

В публикации девушка рассуждала о изменениях ее тела после беременности.

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Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер Уиллис, позировала обнаженной на фотографии, которую опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В подписи к публикации актриса размышляла о том, как провела "столько лет, пытаясь придать форму" своему телу в такую, которую она "считала желанной".

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"Это мое тело создало человека с нуля… и теперь оно выглядит и чувствует себя немного по-другому, но я каждый день испытываю благоговейный трепет, когда смотрю на свою дочь и вижу ее улыбку или смотрю на ее идеальное лицо, крошечные пальчики и то, как ее глаза загораются, когда она просыпается утром и узнает мое лицо. Она любовь всей моей жизни", — написала она под снимком.

18 апреля у Румер родилась дочь Луэтта от партнера Дерека Ричарда Томаса.

Выражая благодарность за свое тело, Уиллис продолжила: "Моя грудь может быть больше и, возможно, даже сползает вниз, но какой подарок и привилегия, что она может кормить мою Лу. Она также делает фантастическую подушку, пока мы спим. Мои бедра и животик, теперь более мягкие и круглые, убаюкивают мою дочь в безопасности, тепле и любви".

В апреле 2023 года Румер сообщила в своих соцсетях, что у нее родился первенец — девочка Луэтта, которую она делит с бойфрендом Дереком Ричардом Томасом. Актриса и музыкант официально объявили о своих отношениях в Instagram в ноябре прошлого года. Новость о прекрасном положении Румер стала неожиданностью для многих фанатов, поскольку она показала свой животик уже в декабре 2022 года, опубликовав серию снимков, на которых ее возлюбленный кладет голову ей на живот.

Также Фокус писал, что Румер опубликовала трогательное фото Брюса Уиллиса с внучкой.