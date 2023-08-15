Старша дочка Демі мур поділилася оголеним знімком (фото)

У публікації дівчина розмірковувала про зміни її тіла після вагітності.

Related video

Старша дочка голлівудських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, 34-річна Румер Вілліс, позувала оголеною на фотографії, яку опублікувала у своєму Instagram-акаунті. У підписі до публікації акторка розмірковувала про те, як провела "стільки років, намагаючись надати форму" своєму тілу в таку, яку вона "вважала бажаною".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Це моє тіло створило людину з нуля... і тепер воно має вигляд і почувається трохи по-іншому, але я щодня відчуваю побожний трепет, коли дивлюся на свою доньку і бачу її посмішку або дивлюся на її ідеальне обличчя, крихітні пальчики й те, як її очі спалахують, коли вона прокидається вранці і впізнає моє обличчя. Вона кохання всього мого життя", — написала вона під знімком.

18 квітня у Румер народилася дочка Луетта від партнера Дерека Річарда Томаса.

Висловлюючи вдячність за своє тіло, Вілліс продовжила: "Мої груди можуть бути більшими і, можливо, навіть сповзають вниз, але який подарунок і привілей, що вони можуть годувати мою Лу. Вона також робить фантастичну подушку, поки ми спимо. Мої стегна і животик, тепер більш м'які і круглі, заколисують мою доньку в безпеці, теплі і любові".

У квітні 2023 року Румер повідомила у своїх соцмережах, що у неї народився первісток — дівчинка Луетта, яку вона ділить із бойфрендом Дереком Річардом Томасом. Акторка і музикант офіційно оголосили про свої стосунки в Instagram у листопаді минулого року. Новина про прекрасний стан Румер стала несподіванкою для багатьох фанатів, оскільки вона показала свій животик уже в грудні 2022 року, опублікувавши серію знімків, на яких її коханий кладе голову їй на живіт.

Також Фокус писав, що Румер опублікувала зворушливе фото Брюса Вілліса з онукою.