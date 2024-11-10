"Сама здивована": жінці загрожує розлучення після народження темношкірої дитини (фото)

Батько малюка вперше побачив його відразу після пологів, але дивився на сина розгублено й навіть відмовлявся взяти на руки.

30-річна жінка з Шанхаю (Китай) поскаржилась на свого чоловіка, який попросив зробити тест на батьківство через підозріло темну шкіру новонародженої дитини. Про цей випадок пише місцеве видання China Times.

Жінка, яка відчайдушно намагається врятувати свій шлюб, звернулася до соціальних мереж, щоб розповісти свою сумну історію та попросити поради в інших матерів, як стикалися з подібними ситуаціями.

Вона стверджує, що батько вперше побачив свого сина відразу після пологів шляхом кесаревого розтину, але дивився на нього розгублено й навіть відмовлявся взяти на руки.

Матір присягається, що ніколи не була в Африці й не знала жодного чорношкірого чоловіка. Хоча не приховує, що й сама була подивована через незвичний колір шкіри малюка.

Пізніше чоловік попросив зробити тест на батьківство, аби довести, що це його біологічна дитина. Китаянка погодилася, хоча була абсолютно переконаною в цьому без будь-яких експертиз й відчувала себе скривдженою через недовіру.

Матір присягається, що ніколи не була в Африці й не знала жодного чорношкірого чоловіка Фото: China Times

Пост авторки цієї історії в мережі Weibo швидко став вірусним. Користувачі мережі поспішили запевнити її, що темний відтінок шкіри новонародженого є нормою та пояснили, чому так відбувається.

"Це тому, що їхня шкіра тонка, а кровообіг поганий", — прокоментував один самопроголошений експерт;

Інший додав: "Дуже поширене явище. Темно-червона шкіра з часом стає білою";

"Колір шкіри з часом посвітлішає", — зазначив наступний юзер.

Інші учасники обговорення були більше стурбованими ставленням чоловіка та його недовірою до коханої. Вони порадили парі провести довгу сімейну розмову про їхні стосунки після того, як з'являться результати тестів на батьківство.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у бразильському пологовому будинку Regional do Sertão Central (HRSC), що в місті Кіксерамобімі, народився малюк-богатир Антоні Гаель, який здивував досвідчених акушерок. Його вага складає п'ять кілограмів — це можна порівняти з "кулею для боулінгу".

А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.