Донька Брюса Вілліса показала фігуру в бікіні через півтора року після пологів (фото)
У квітні 2023 року Румер народила дівчинку Луетту. Дівчинка стала першою онукою Демі Мур і Брюса Вілліса.
36-річна американська акторка Румер Вілліс продемонструвала своє підтягнуте тіло на сміливих фото через півтора року після перших пологів. Кадрами відпустки вона поділилася в Instagram.
Під час відпустки на Фіджі донька Демі Мур та Брюса Вілліса була в чорному бікіні, яке підкреслило її фігуру. Румер додала до літнього образу посеред осені плетений капелюшок, який закривав більшу частину її обличчя.
"Удаю, що знімаюся для ANTM…. Категорія — капелюхи", — написала старша донька Брюса Вілліса.
Зазначимо, що ANTM — це шоу "Топ-модель по-американськи".
У серпні 2024 Румер оголосила, що розійшлася зі своїм бойфрендом Дереком Річардом Томасом. Від нього акторка народила доньку Луетту навесні 2023 року. Дівчинка стала першою і поки єдиною онукою Брюса Вілліса та Демі Мур.
"Я мама-одиначка і виховую дитину сама", — розповіла тоді Румер.
"Вона (донька, — ред.)— найкраще, що є в моєму житті, і я назавжди вдячна, що змогла приділити час цим стосункам, щоб вона з’явилася в моєму житті", — підсумувала Румер.
Зокрема, донька Демі Мур зізналася, що хоче ще стати мамою. Загалом вона планує виховати 6 чи 7 спадкоємців.
Нагадаємо, Румер Вілліс помітили на побаченні з новим бойфрендом.
Також Фокус писав про онуку Брюса Вілліса.