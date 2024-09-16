Старшу дочку Брюса Вілліса помітили за поцілунками з новим чоловіком (фото)

Минулого місяця Румер розійшлася з батьком своєї дочки.

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36-річна дочка тяжкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса, Румер, яка нещодавно розлучилася з батьком своєї доньки Дереком Річардом Томасом, недовго сумувала на самоті. Папараці помітили молоду маму за поцілунками з таємничим незнайомцем у Лос-Анджелесі, пише Daily Mail.

Вона була одягнена у світло-блакитний сарафан, доповнивши його замшевими ковбойськими чобітьми карамельного кольору, а своє світле волосся зібрала в низький пучок.

Цілуючи чоловіка, вона тримала його голову обома руками. У якийсь момент вони притулилися до стовбура дерева.

Минулого місяця Румер розлучилася з Дереком Річардом Томасом, з яким у неї є дочка Луетта. Вони зустрічалися з осені 2022-го і вже в листопаді того ж року повідомили про свої стосунки в Instagram.

Буквально за місяць після цього Румер оголосила про вагітність, а вже у квітні наступного року у пари народилася донька.

"Я мати-одиначка і співвихователька. Я так вдячна Лу. Вона найкраще, що є в моєму житті, і я вічно вдячна, що змогла виділити час у цих стосунках, щоб вона з'явилася в моєму житті", — відверто розповіла дочка Вілліса в соцмережах.

Знаменита бабуся дівчинки Демі Мур обожнює свою онуку і балує її, про що із задоволенням розповідає в інтерв'ю.

Тимчасом Брюс Вілліс, який страждає на лобно-скроневу деменцію, практично весь свій час проводить удома в оточенні сім'ї. Нещодавно його помітили на пасажирському сидінні позашляховика в Лос-Анджелесі, коли він уважно щось виглядав у бокове дзеркало. Кінолегенда поступово втрачає навички мовлення і дедалі рідше впізнає людей, однак, за словами його рідних, зараз його стан стабільний.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур знялася для глянцевого журналу в прозорій сукні.