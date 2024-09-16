Старшую дочь Брюса Уиллиса заметили за поцелуями с новым мужчиной (фото)

В прошлом месяце Румер рассталась с отцом своей дочери.

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36-летняя дочь тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса, Румер, которая недавно рассталась с отцом своей дочери Дереком Ричардом Томасом, недолго тосковала в одиночестве. Папарацци заметили молодую маму за поцелуями с таинственным незнакомцем в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

Она была одета в светло-голубой сарафан, дополнив его замшевыми ковбойскими сапогами карамельного цвета, а свои светлые волосы собрала в низкий пучок.

Целуя мужчину, она держала его голову обеими руками. В какой-то момент они прислонились к стволу дерева.

В прошлом месяце Румер рассталась с Дереком Ричардом Томасом, с которым у нее есть дочь Луэтта. Они встречались с осени 2022-го и уже в ноябре того же года сообщили о своих отношениях в Instagram.

Буквально через месяц после этого Румер объявила о беременности, а уже в апреле следующего года у пары родилась дочь.

"Я мать-одиночка и сородительница. Я так благодарна Лу. Она лучшее, что есть в моей жизни, и я вечно благодарна, что смогла выделить время в этих отношениях, чтобы она появилась в моей жизни", – откровенничала дочь Уиллиса в соцсетях.

Знаменитая бабушка девочки Деми Мур обожает свою внучку и балует ее, о чем с удовольствием рассказывает в интервью.

Тем временем Брюс Уиллис, который страдает лобно-височной деменцией, практически все свое время проводит дома в окружении семьи. Недавно его заметили на пассажирском сидении внедорожника в Лос-Анджелесе, когда он внимательно что-то высматривал в боковое зеркало. Кинолегенда постепенно теряет навыки речи и все реже узнает людей, однако, по словам его родных, сейчас его состояние стабильно.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур снялась для глянцевого журнала в прозрачном платье.