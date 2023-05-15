Дочь Брюса Уиллиса показала, как рожала первенца в бассейне (фото)

По случаю Дня матери Румер рассыпалась в благодарностях самым близким людям, а также трогательно обратилась к новорожденной дочери.

Related video

Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер Уиллис, которая 18 апреля родила своего первого ребенка, на День матери поделилась очень откровенными кадрами в соцсети, где запечатлено появление Луэтты на свет.

Как видно на фото, рожала Румер дома, в бассейне с водой. Во время схваток ее поддерживали мать и сестры. Тут же есть снимок, где Румер, счастливо улібаясь, держит на груди новорожденную девочку.

"Я ждала и мечтала о тебе всю свою жизнь. Ты больше, чем я могла себе представить. Ты изменила мою жизнь самым глубоким образом. Для меня привилегия и честь в жизни быть твоей Матерью, и я всегда буду делать для тебя все и вся. Я надеюсь, что ты никогда не перестанешь хотеть спать рядом со мной или принимать ванну со мной", – пишет она.

По словам Румер, у нее ощущение, что она знала Лу всю свою жизнь:

"Одной из первых вещей, которые я сказала после твоего рождения, было: "О, моя девочка, я скучала по тебе". Я даже не осознавала, что сказала это, пока мне не сказали это позже, но это правда. Мне кажется, что я всегда знала тебя, а ты меня. Ты самое прекрасное создание, которое я когда-либо встречала. Я до сих пор просыпаюсь каждое утро и не могу поверить, что ты моя".

Она также поблагодарила своего партнера Дерека Томаса, что "подарил мне эту прекрасную душу", отметив, что дочери очень повезло с отцом.

Среди других, кому Румер адресовала благодарности, – ее сестры Скаут и Таллула.

"Моим сестрам, моим лучшим друзьям, за то, что вы были со мной, когда я родила свою девочку. Это момент, который я никогда не забуду. Вы наблюдали и поддерживали меня в этом путешествии и знаете, что значит привести еще одну драгоценную девушку в наш род", – подчеркнула Румер.

Напоследок она еще раз призналась в любви своему ребенку:

"Я люблю тебя, моя девочка, ты самая большая радость и подарок в моей жизни".

Ранее Фокус писал, что Деми Мур показала первое фото своей внучки.