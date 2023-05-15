Деми Мур в леопардовом бикини впервые показала свою внучку (фото)

Актриса не скрывает счастья быть бабушкой.

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60-летняя американская актриса Деми Мур, которая недавно стала бабушкой, на День матери порадовала своих поклонников, показав им в Instagram фото новорожденной внучки.

Черно-белые снимки были сделаны у бассейна, и новоиспеченная бабушка позирует в леопардовом бикини, демонстрируя не только ребенка, но и свою потрясающую фигуру. Образ дополнили стильные солнцезащитные очки.

Кроме снимка с внучкой, актриса добавила фото, где позирует рядом с беременной дочерью, помогает ей в родах, а также архивный кадр, на котором она сама беременна Румер.

Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram Фото: Demi Moore/Instagram

"Круг жизни". С днем ​​матери!' – подписала фото Деми.

Луэтта, а именно так зовут девочку, – родилась 18 апреля. Ее мама – старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер. У актеров также есть 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллула.

Румер также уважила мать в этот день. Она загрузила милую фотографию, сделанную вскоре после ее рождения.

"Возможность отпраздновать этот день с тобой – это не передать словами. Привилегия идти по этому пути материнства с тобой, чтобы поддерживать и направлять меня, – это то, о чем я только мечтала. Спасибо, что предоставила мне самое прекрасное место, когда я совершала переход от девушки к матери. Спасибо, что помогла мне пройти через это и подняться на ноги, чтобы иметь роды, о которых я мечтала. Какой подарок – наконец-то по-настоящему понять всю глубину твоей любви ко мне и моим сестрам из-за моей бесконечной любви к дочери. Я люблю тебя, мама. Меня переполняет столько радости и благодарности. Я никогда не была так счастлива за всю свою жизнь. Я мечтала об этом дне с тех пор, как родилась", – написала она.

Ранее Фокус писал, что нынешняя жена Брюса Уиллиса сделала неожиданное признание об отношениях мужа и Деми Мур.