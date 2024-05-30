"Тато дівчинки": донька Брюса Вілліса розповіла про його стосунки з онукою (фото)

У голлівудського актора наразі є одна онука. Його старша донька Румер народила первістка навесні 2023 року.

Донька Брюса Вілліса Румер розповіла про стан хворого актора. Про це пише Today.

У квітні 2023 року старша спадкоємиця Демі Мур та Брюса Вілліса увійшла в новий етап, коли вона народила доньку Луетту Айлі Томас Вілліс від свого хлопця Дерека Річарда Томаса.

Румер згадала нещодавню поїздку, сказавши, що Брюсу "так добре" зі своєю онукою.

"Лу тільки почала трохи ходити, а вона підійшла до нього, і це було так мило", — зізналася молода мама.

Брюс Вілліс з онукою Фото: Instagram @rumerwillis

Брюс Вілліс, якому в березні 2024 виповнилося 69 років, є батьком п'ятьох дівчаток, серед яких Румер, Скаут і Таллула від колишньої дружини Демі Мур, а Мейбл і Евелін — від нинішньої дружини Емми Гемінг-Вілліс.

Румер додала, що спостерігає, як батько знову переживає особливі моменти зі своєю онукою.

"Він тато дівчинки, наскрізь. Я бачила його з моїми сестрами", – продовжила співачка.

Онука Брюса Вілліса

Зірка фільму "Міцний горішок" припинив акторську кар’єру в березні 2022 року після діагностики афазії та відійшов від публічного життя. Згодом стало відомо, що Вілліс хворіє на деменцію. Наразі вся змішана родина актора підтримує його у важкий період.

Нагадаємо, Демі Мур згадує їхню історію з Брюсом Віллісом.

Також Фокус писав про відпочинок Румер Вілліс у Мексиці.