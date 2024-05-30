"Папа девочки": дочь Брюса Уиллиса рассказала о его отношениях с внучкой (фото)

У голливудского актера сейчас есть одна внучка. Его старшая дочь Румер родила первенца весной 2023 года.

Дочь Брюса Уиллиса Румер рассказала о состоянии больного актера. Об этом пишет Today.

В апреле 2023 года старшая наследница Деми Мур и Брюса Уиллиса вошла в новый этап, когда она родила дочь Луэтту Айли Томас Уиллис от своего парня Дерека Ричарда Томаса.

Румер вспомнила недавнюю поездку, сказав, что Брюсу "так хорошо" со своей внучкой.

"Лу только начала немного ходить, а она подошла к нему, и это было так мило", — призналась молодая мама.

Брюс Уиллис с внучкой Фото: Instagram @rumerwillis

Брюс Уиллис, которому в марте 2024 года исполнилось 69 лет, является отцом пятерых девочек, среди которых Румер, Скаут и Таллула от бывшей жены Деми Мур, а Мейбл и Эвелин — от нынешней жены Эммы Хеминг-Уиллис.

Румер добавила, что наблюдает, как отец снова переживает особые моменты со своей внучкой.

"Он папа девочки, насквозь. Я видела его с моими сестрами", — продолжила певица.

Внучка Брюса Уиллиса

Звезда фильма "Крепкий орешек" прекратил актерскую карьеру в марте 2022 года после диагностики афазии и отошел от публичной жизни. Впоследствии стало известно, что Уиллис болеет деменцией. Сейчас вся смешанная семья актера поддерживает его в трудный период.

Напомним, Деми Мур вспоминает их историю с Брюсом Уиллисом.

Также Фокус писал об отдыхе Румер Уиллис в Мексике.