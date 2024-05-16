Дочь Брюса Уиллиса раскрыла пикантную деталь об их семье

Деми Мур и Брюс Уиллис до развода в 2000 году трижды стали родителями. Старшая дочь экс-супругов Румер уже подарила им внучку Луэтту.

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Американская актриса Румер Уиллис раскрыла интересную деталь о своей семье. Об этом пишет People.

После публикации откровенных кадров, на которых дочь Брюса Уиллиса кормит своего маленького ребенка грудью, она получила волну негативной реакции от пользователей сети. Румер долгое время не реагировала на хейт, однако решила ответить.

"Я никогда не росла в доме, где было стыдно ходить обнаженными. Я не думала, что публикую такие безумные вещи", — рассказала дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.

В частности, молодая мама призвала фанатов уважительно относиться к матерям. По мнению Румер, в кормлении грудью нет ничего плохого. Ей некомфортно запираться в маленькой кабинке с ребенком, чтобы спрятаться от людей.

В апреле 2023 года старшая дочь Брюса Уиллиса родила первенца. Девочку назвали Луэттой. Она стала первой внучкой больного деменцией "крепкого орешка" и его бывшей жены Деми Мур.

Дочери и внучка Брюса Уиллиса

В марте 2022 года Брюс Уиллис оставил актерскую карьеру после того, как у актера диагностировали афазию. А в феврале 2023 года близкие знаменитости сообщили, что его состояние ухудшилось и у него обнаружена лобно-височная деменция.

Брюс Уиллис с дочерью и внучкой Фото: Instagram @rumerwillis

После новостей о болезни "крепкого орешка" вся его смешанная семья собирается вместе, чтобы поддержать Брюса. Кроме второй жены Эммы Хеминг-Уиллис с двумя их дочерьми, к голливудскому актеру довольно часто приходят в гости бывшая жена Деми Мур и трое их детей — Румер, Таллула и Скаут. А теперь еще и внучка Луэтта.

Напомним, жена Брюса Уиллиса призналась, что ей помогло в трудный период.

Также Фокус писал о фигуре Румер Уиллис спустя год после первых родов.