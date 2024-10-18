Дочь Брюса Уиллиса показала фигуру в бикини спустя полтора года после родов (фото)

В апреле 2023 года Румер родила девочку Луэтту. Девочка стала первой внучкой Деми Мур и Брюса Уиллиса.

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36-летняя американская актриса Румер Уиллис продемонстрировала свое подтянутое тело на смелых фото спустя полтора года после первых родов. Кадрами отпуска она поделилась в Instagram.

Во время отпуска на Фиджи дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса была в черном бикини, которое подчеркнуло ее фигуру. Румер добавила к летнему образу посреди осени плетеную шляпку, которая закрывала большую часть ее лица.

"Притворяюсь, что снимаюсь для ANTM.... Категория — шляпы", — написала старшая дочь Брюса Уиллиса.

Отметим, что ANTM — это шоу "Топ-модель по-американски".

Румер Уиллис на Фиджи

В августе 2024 Румер объявила, что разошлась со своим бойфрендом Дереком Ричардом Томасом. От него актриса родила дочь Луэтту весной 2023 года. Девочка стала первой и пока единственной внучкой Брюса Уиллиса и Деми Мур.

"Я мама-одиночка и воспитываю ребенка одна", — рассказала тогда Румер.

Румер Уиллис с дочерью Луэттой

"Она (дочь, — ред.) — лучшее, что есть в моей жизни, и я навсегда благодарна, что смогла уделить время этим отношениям, чтобы она появилась в моей жизни", — подытожила Румер.

В частности, дочь Деми Мур призналась, что хочет еще стать мамой. В целом она планирует воспитать 6 или 7 наследников.

Напомним, Румер Уиллис заметили на свидании с новым бойфрендом.

Также Фокус писал о внучке Брюса Уиллиса.