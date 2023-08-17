Демі Мур зворушливо привітала з днем народження старшу доньку (фото)

Румер Вілліс 16 серпня відзначила своє 35-річчя. А нещодавно вона вперше стала мамою.

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60-річна американська акторка Демі Мур зворушливо привітала з днем народження свою старшу доньку Румер Вілліс. Архівними кадрами та словами побажань колишня дружина Брюса Вілліса поділилася в Instagram.

"Моє життя змінилося в той день, коли ти народилася. Ти принесла в моє існування глибину, сенс та мету разом з розумінням любові, якої я ніколи не знала. Ось ти, моя крихітко, зі своєю власною дитиною, приносиш ще більший сенс, магію та любов у все наше життя. Так пишаюся тобою", — написала Демі Мур в день 35-річчя доньки.

Зокрема знаменитість показала архівні кадри з іменинницею та нещодавні знімки вже з її онукою Луеттою.

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"О, мамо ❤️😍 Я так тебе люблю. Знання того, що потрібно, щоб допомогти принести душу в цей світ, дає їй абсолютно новий сенс для мене. Я завжди думала, що це мій день, але тепер я знаю, що він завжди був нашим. З днем народження, мамо", — звернулася до своєї зіркової мами Румер Вілліс.

Демі Мур з донькою Румер

Румер — старша донька Демі Мур та Брюса Вілліса. Окрім іменинниці, колишнє подружжя також виховало доньок Скаут та Талулу. Наразі "міцний горішок", який хворіє на деменцію, одружений з Еммою Гемінг-Вілліс та виховує двох дітей.

Брюс Вілліс з донькою та онукою Фото: Instagram @rumerwillis

Нагадаємо, Демі Мур відпочиває з домашнім улюбленцем на яхті в Греції.

Також Фокус писав про відверте фото 35-річної Румер Вілліс.