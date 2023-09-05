Румер Уиллис вышла на прогулку с бойфрендом и дочкой (фото)

Четыре месяца назад Румер Уиллис стала мамой очаровательной девочки Луэтты.

Related video

Старшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 35-летняя Румер Уиллис, была замечена на семейной прогулке. Актрису с бойфрендом Дереком Томасом и новорожденной дочкой Луэттой сфотографировали в Энсино, Лос-Анджелес. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Румер, родившая девочку в апреле, выглядела стильно в бежевом льняном платье, подходящем кардигане и розовых замшевых слипонах. Звезда "Домашнего кролика" была без макияжа, а ее длинные светлые локоны были собраны распущены.

Между тем, ее возлюбленный был в винтажной футболке Prince and The Revolution, потертых джинсах и удобных черных кроксах. В какой-то момент прогулки пара остановилась, чтобы тепло обняться.

В апреле этого года Румер сообщила в своих соцсетях, что у нее родился первенец. Актриса и музыкант официально объявили о своих отношениях в Instagram в ноябре прошлого года. Новость о беременности Румер стала неожиданностью для многих поклонников, поскольку она показала свой животик уже в декабре 2022 года, опубликовав серию изображений, на которых ее избранник кладет голову ей на живот.

Ранее Фокус писал, что Румер Уиллис рассказала, как выбрала имя первенцу.