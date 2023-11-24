Брюс Уиллис позировал в окружении всей семьи на новом снимке (фото)
К актеру, страдающему от деменции, присоединились все его дети, жена и бывшая возлюбленная Деми Мур.
45-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг-Уиллис поделилась снимком Брюса Уиллиса, 68, в окружении близких людей. Семейный кадр в честь Дня благодарения 2023 жена американского актера показала подписчикам в Instagram.
На фото Эмма и больной деменцией Брюс Уиллис позируют со своими дочерьми Мейбл, 11, и Эвелин, 9.
Других наследниц актера, 35-летнюю Румер, 32-летнюю Скаут и 29-летнюю Таллулу также можно увидеть на снимке вместе с его бывшей женой Деми Мур, 61.
Кроме этого, на семейном фото также появился бойфренд Скаут Джейк Миллер и возлюбленный Румер Дерек Ричард Томас. Судя по тому, что старшая дочь Брюса Уиллиса на снимке еще беременна, его сделали к апрелю 2023 года, когда Румер родила первенца — дочь Луэтту.
"Я благодарна за такую любовь. Желаю всем счастливого Дня благодарения", — написала жена "крепкого орешка".
"Он знает, что его любят", "Счастливого Дня благодарения! Люблю вас всех!", "Счастливого Дня благодарения! Пусть Бог благословит вас и вашу семью. Любовь очевидна и прекрасна", — пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, дочь Брюса Уиллиса призналась, почему они публично раскрывают детали болезни отца.
Также Фокус писал о том, что актер уже не узнает Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет.