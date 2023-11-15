Жена Брюса Уиллиса призналась, почему чувствует вину

Американскому актеру диагностировали деменцию. Его семья прямо рассказывает о течении болезни и ее особенностях.

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45-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг-Виллис призналась, что чувствует себя виноватой из-за определенных привилегий во время публичных рассказов о диагнозе своего мужа Брюса Уиллиса, 68, к которым другие люди в подобных ситуациях могут не иметь доступа. Об этом пишет Sunday Paper.

"Я борюсь с чувством вины, зная, что у меня есть ресурсы, которых нет у других", — призналась жена больного деменцией Уиллиса.

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Дочь Брюса Уиллиса призналась, почему они прямо рассказывают о его болезни

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Брюс Уиллис с женой

"Когда то, что я делюсь о путешествии нашей семьи, привлекает внимание прессы, я знаю, что есть много тысяч нерассказанных, неуслышанных историй, каждая из которых заслуживает сочувствия и заботы", — добавила британская актриса.

Впрочем, жена "крепкого орешка" объяснила, что она также имеет целью подбадривать других, рассказывая историю своей семьи.

"Я вижу, что то, чем я делюсь, имеет значение для других, которые могут испытывать трудности, и в определенной степени дает им ощущение, что их видят и понимают", — добавила Хеминг.

Брюс Уиллис с семьей Фото: emmahemingwillis/instagram

Актриса, у которой с Брюсом Уиллисом подрастают две дочери, 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин, добавила, что осознала важность быть "защитником" для "семей, которые не имеют времени, энергии или ресурсов, чтобы защищать себя".

Напомним, Брюс Уиллис не узнает бывшую жену Деми Мур.

Также Фокус писал о рассказе друга "крепкого орешка" о его состоянии.