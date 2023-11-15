Дружина Брюса Вілліса зізналася, чому відчуває провину

Американському актору діагностували деменцію. Його родина прямо розповідає про перебіг хвороби та її особливості.

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45-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг-Вілліс зізналася, що почувається винною через певні привілеї під час публічних розповідей про діагноз свого чоловіка Брюса Вілліса, 68, до яких інші люди в подібних ситуаціях можуть не мати доступу. Про це пише Sunday Paper.

"Я борюся з почуттям провини, знаючи, що у мене є ресурси, яких немає в інших", — зізналася дружина хворого на деменцію Вілліса.

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Брюс Вілліс з дружиною

"Коли те, що я ділюся про подорож нашої сім’ї, привертає увагу преси, я знаю, що є багато тисяч нерозказаних, непочутих історій, кожна з яких заслуговує на співчуття та турботу", — додала британська акторка.

Втім, дружина "міцного горішка" пояснила, що вона також має за мету підбадьорювати інших, розповідаючи історію своєї сім’ї.

"Я бачу, що те, чим я ділюся, має значення для інших, які можуть відчувати труднощі, і певною мірою дає їм відчуття, що їх бачать і розуміють", — додала Гемінг.

Брюс Вілліс з родиною Фото: emmahemingwillis/instagram

Акторка, у якої з Брюсом Віллісом підростають дві доньки, 11-річна Мейбл та 9-річна Евелін, додала, що усвідомила важливість бути "захисником" для "сімей, які не мають часу, енергії чи ресурсів, щоб захищати себе".

Нагадаємо, Брюс Вілліс не впізнає колишню дружину Демі Мур.

Також Фокус писав про розповідь друга "міцного горішка" про його стан.