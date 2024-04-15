Дружина Брюса Вілліса показала архівні кадри зі хворим актором (фото)

Кілька років тому Віллісу діагностували деменцію. Наразі він більшість часу проводить в оточенні своїх рідних.

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Емма Гемінг-Вілліс поділилася серією архівних фотографій, на яких зображений її чоловік Брюс Вілліс. Знімки дружина хворого на деменцію актора опублікувала в Instagram.

Емма зізналася, що "потрапила у вир старих фотографій і відео", і жартома написала своїм підписникам: "Надішліть допомогу!"

Британська акторка та фотомодель поділилася кількома знімками Брюса, починаючи з фото, зробленого на зйомках "Міцного горішка".

Брюс Вілліс з дружиною та донькою Фото: Emma Heming Willis/Instagram

На фото Емма позувала з чоловіком і його донькою Скаут під час зйомок п’ятої та останньої частини серії фільмів "Міцний горішок". Вона позначила місце як Будапешт, Угорщина, і зазначила, що фотографія була зроблена у 2012 році, за рік до виходу фільму. Багатодітний батько позував з бутафорською кров’ю, яка забризкала його обличчя і сорочку.

Наступним було зворушливе фото Вілліса з їхньою донькою Мейбл, якій наразі 12 років, коли актор тримав її на плечах, поки дівчинка читала книгу.

Брюс Вілліс з донькою Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Зокрема, на чорно-білому кадрі Емма з Брюсом позували, обнявши одне одного, а вона ніжно поцілувала актора в щоку.

"Клітинний рівень — це любов", — написала дружина "міцного горішка".

Брюс Вілліс з дружиною Еммою Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Пара, яка уклала ушлюб у 2009 році, виховує двох доньок — Мейбл та Евелін.

А від союзу з Демі Мур у Брюса Вілліса є три доньки — Таллула, Скаут та Румер.

Нагадаємо, Демі Мур привітала Брюса Вілліса з днем народження.

Також Фокус писав про спільне фото Брюса Вілліса з усіма рідними людьми.