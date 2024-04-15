Жена Брюса Уиллиса показала архивные кадры с больным актером (фото)

Несколько лет назад Уиллису диагностировали деменцию. Сейчас он большую часть времени проводит в окружении своих родных.

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Эмма Хеминг-Уиллис поделилась серией архивных фотографий, на которых запечатлен ее муж Брюс Уиллис. Снимки супруга больного деменцией актера опубликовала в Instagram.

Эмма призналась, что "попала в водоворот старых фотографий и видео", и в шутку написала своим подписчикам: "Пришлите помощь!"

Британская актриса и фотомодель поделилась несколькими снимками Брюса, начиная с фото, сделанного на съемках "Крепкого орешка".

Брюс Уиллис с женой и дочерью Фото: Emma Heming Willis/Instagram

На фото Эмма позировала с мужем и его дочерью Скаут во время съемок пятой и последней части серии фильмов "Крепкий орешек". Она отметила город Будапешт, Венгрия, и сказала, что фотография была сделана в 2012, за год до выхода фильма. Многодетный отец позировал с бутафорской кровью, которая забрызгала его лицо и рубашку.

Следующим было трогательное фото Уиллиса с их дочерью Мейбл, которой сейчас 12 лет, когда актер держал ее на плечах, пока девочка читала книгу.

Брюс Уиллис с дочерью Фото: Emma Heming Willis/Instagram

В частности, на черно-белом кадре Эмма с Брюсом позировали, обняв друг друга, а она нежно поцеловала актера в щеку.

"Клеточный уровень — это любовь", — написала жена "крепкого орешка".

Брюс Уиллис с женой Эммой Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Пара, которая заключила брак в 2009 году, воспитывает двух дочерей — Мейбл и Эвелин.

А от союза с Деми Мур у Брюса Уиллиса есть три дочери — Таллула, Скаут и Румер.

Напомним, Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения.

Также Фокус писал о совместном фото Брюса Уиллиса со всеми родными людьми.