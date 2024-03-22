Брюс Уиллис с женой празднуют 15-ю годовщину бракосочетания (фото)

Голливудский актер и его избранница отмечают хрустальную годовщину. Пара воспитывает двух дочерей.

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69-летний американский актер Брюс Уиллис с женой Эммой Хеминг-Уиллис, 45, празднуют 15-ю годовщину бракосочетания. Снимком с возлюбленным фотомодель поделилась в Instagram.

"Сегодня исполняется 15 годовщина нашей свадьбы! И сегодня я могу сделать выбор. Я могу валяться в грусти или отпраздновать это. Я называю это "незаметным рефреймингом". Что я знаю, есть так много, что можно праздновать. Наш союз и связь, наверное, сильнее чем когда-либо. У нас две яркие, веселые и здоровые дочери. У нас есть семейная единица, которая строится на взаимоуважении и увлечении. И просто, я просто люблю и обожаю мужчину, за которого вышла замуж. Я так горжусь тем, что мы имеем и продолжаем творить. Поэтому, с хрустальной годовщиной нас!" — написала жена "крепкого орешка", показав их архивное фото.

Пара, которая заключила брак в 2009 году, воспитывает двух дочерей — Мейбл и Эвелин.

Брюс Уиллис с женой Эммой

В частности, Эмма Хеминг-Уиллис показала черно-белый кадр, на котором изображено ее обручальное кольцо.

Обручальное кольцо жены Брюса Уиллиса Фото: Emma Heming Willis/Instagram

До этого союза актер "Пятого элемента" около 13 лет состоял в браке с Деми Мур, которая родила ему трех дочерей — Румер, Таллулу и Скаут. Экс-супруги весной 2023 года уже стали бабушкой и дедушкой, ведь Румер родила дочь Луэтту.

Деми Мур и Брюс Уиллис Фото: Getty Images

После диагностирования у Брюса деменции семья все чаще собирается вместе, поддерживая его. Между актером и его бывшей женой довольно теплые отношения.

Брюс Уиллис с семьей Фото: Instagram @demimoore

Напомним, Деми Мур на одном фото показала всех дочерей и внучку.

Также Фокус писал о болезни дочери Брюса Уиллиса.