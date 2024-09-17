Демі Мур з доньками від Брюса Вілліса вийшла на червону доріжку (фото)

Зірка активно рекламує свій новий фільм "Речовина". На публіці до неї приєдналися всі троє спадкоємиць.

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61-річна американська акторка Демі Мур вийшла на червону доріжку з трьома доньками. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану з'явилася разом з дітьми від Брюса Вілліса на прем'єрі свого нового фільму "Речовина" в Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці до Демі Мур приєдналися її дочки — 36-річна Румер, 33-річна Скаут, і 30-річна Таллула. Старша та наймолодша спадкоємиці знаменитості, Румер і Таллула, були в чорних сукнях, а Скаут зʼявилася на публіці в напівпрозорій коричневій сукні.

На плечах Скаут також була відповідна накидка, яка розширювалася віялом позаду неї. Румер позувала в довгій чорній сукні з горизонтальними бретелями на плечах і високим декольте, яке підкреслювало її діамантове намисто. Молода мама також носила сережки-кільця з гвоздиками та кільце в носі. Тим часом Таллула вибрала мінісукню без бретелей.

Сама ж Демі постала в розкішній червоній сукні з оголеними плечима, яка підкреслювала її фігуру та була з візерунками, нагадуючи вітраж і квіткові орнаменти. Волосся колишньої дружини Брюса Вілліса було розпущене.

Демі Мур з доньками Фото: Getty Images

У новому фільмі вона грає телеінструктора з аеробіки, яка після звільнення дізнається про секретну сироватку, яка створює окрему, альтернативну версію себе (яку грає Маргарет Кволлі), що дозволить їй існувати в молодшому тілі.

Але субстанція вимагає, щоб обидві особистості перемикалися між своїми тілами, і героїня Демі виявляє, що є деякі побічні ефекти, коли вона приймає занадто багато сироватки в надії довго жити в молодшому тілі.

Демі Мур з доньками Фото: Getty Images

Нагадаємо, хворого Брюса Вілліса помітили на публіці.

Також Фокус писав про новий роман Румер Вілліс.