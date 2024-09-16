Тяжкохворого Брюса Вілліса помітили на публіці (фото)

Після діагностування хвороби "міцний горішок" відійшов від акторської карʼєри та публічного життя. Кожен його вихід наразі — це практично ексклюзив.

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Тяжкохворого Брюса Вілліса помітили під час поїздки. Про це пише Daily Mail.

"Міцного горішка" сфотографували під час поїздки в Лос-Анджелесі, поки Брюс продовжує боротися з афазією та деменцією.

69-річний голлівудський актор сидів на пасажирському сидінні автомобіля, одягнений у чорну кепку "Нью-Йорк Янкіз" і білу футболку.

Брюс Вілліс

Наразі Брюс Вілліс відійшов від акторської карʼєри, оскільки йому діагностували спочатку афазію, а згодом деменцію. Уся його родина часто збирається разом, аби підтримати близьку людину у важкий період. Через хворобу Брюс майже не зʼявляється на публіці.

Нова поява актора сталася через кілька днів після того, як його колишня дружина Демі Мур повідомила шанувальникам про стан здоров’я Брюса під час виступу на шоу Дрю Беррімор, сказавши, що "враховуючи дані, він у стабільному стані".

Окрім дружини Емми Гемінг-Вілліс з двома доньками, до Брюса приходять у гості Демі Мур та троє їхніх дітей — Румер, Таллула та Скаут. До того ж, у зірки екрану вже є перша і поки єдина онука Луетта.

Брюс Вілліс з онукою Луеттою Фото: Instagram @rumerwillis

Нагадаємо, дочка Брюса Вілліса розповіла про його стан.

Також Фокус писав про новий роман старшої доньки Брюса Вілліса.