Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на публике (фото)

После диагностирования болезни "крепкий орешек" отошел от актерской карьеры и публичной жизни. Каждый его выход сейчас — это практически эксклюзив.

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Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили во время поездки. Об этом пишет Daily Mail.

"Крепкого орешка" сфотографировали во время поездки в Лос-Анджелесе, пока Брюс продолжает бороться с афазией и деменцией.

69-летний голливудский актер сидел на пассажирском сиденье автомобиля, одетый в черную кепку "Нью-Йорк Янкиз" и белую футболку.

Брюс Уиллис

Сейчас Брюс Уиллис отошел от актерской карьеры, поскольку ему диагностировали сначала афазию, а затем деменцию. Вся его семья часто собирается вместе, чтобы поддержать близкого человека в трудный период. Из-за болезни Брюс почти не появляется на публике.

Новое появление актера произошло через несколько дней после того, как его бывшая жена Деми Мур сообщила поклонникам о состоянии здоровья Брюса во время выступления на шоу Дрю Бэрримор, сказав, что "учитывая данные, он в стабильном состоянии".

Кроме жены Эммы Хеминг-Уиллис с двумя дочерьми, к Брюсу приходят в гости Деми Мур и трое их детей — Румер, Таллула и Скаут. К тому же, у звезды экрана уже есть первая и пока единственная внучка Луэтта.

Брюс Уиллис с внучкой Луэттой Фото: Instagram @rumerwillis

Напомним, дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии.

Также Фокус писал о новом романе старшей дочери Брюса Уиллиса.