Деми Мур с дочками от Брюса Уиллиса вышла на красную дорожку (фото)

Звезда активно рекламирует свой новый фильм "Вещество". На публике к ней присоединились все трое наследниц.

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61-летняя американская актриса Деми Мур вышла на красную дорожку с тремя дочерьми. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась вместе с детьми от Брюса Уиллиса на премьере своего нового фильма "Вещество" в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке к Деми Мур присоединились ее дочери — 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут, и 30-летняя Таллула. Старшая и младшая наследницы знаменитости, Румер и Таллула, были в черных платьях, а Скаут появилась на публике в полупрозрачном коричневом платье.

На плечах Скаут также была соответствующая накидка, которая расширялась веером позади нее. Румер позировала в длинном черном платье с горизонтальными бретелями на плечах и высоким декольте, которое подчеркивало ее бриллиантовое ожерелье. Молодая мама также носила серьги-кольца с гвоздиками и кольцо в носу. Тем временем Таллула выбрала мини-платье без бретелек.

Сама же Деми предстала в роскошном красном платье с обнаженными плечами, которое подчеркивало ее фигуру и было с узорами, напоминая витраж и цветочные орнаменты. Волосы бывшей жены Брюса Уиллиса были распущены.

Деми Мур с дочерьми Фото: Getty Images

В новом фильме она играет телеинструктора по аэробике, которая после увольнения узнает о секретной сыворотке, которая создает отдельную, альтернативную версию себя (которую играет Маргарет Кволли), что позволит ей существовать в более молодом теле.

Но субстанция требует, чтобы обе личности переключались между своими телами, и героиня Деми обнаруживает, что есть некоторые побочные эффекты, когда она принимает слишком много сыворотки в надежде долго жить в младшем теле.

Деми Мур с дочерьми Фото: Getty Images

Напомним, больного Брюса Уиллиса заметили на публике.

Также Фокус писал о новом романе Румер Уиллис.