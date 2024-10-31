Жена Брюса Уиллиса рассказала, как дочери переживают болезнь актера

Эмма вышла замуж за Брюса в 2009 году. Пара воспитывает 12-летнюю Мейбл Рэй и 10-летнюю Эвелин.

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Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, почему она была открытой и честной относительно борьбы актера с деменцией с их двумя маленькими дочерьми. Об этом актриса рассказала Town & Country Magazine.

Мама двоих детей призналась, что она никогда не "пыталась приукрасить" болезнь голливудского актера, говоря с их наследницами, поскольку они все видели собственными глазами на протяжении многих лет.

"Эту болезнь неправильно диагностируют, ее пропускают, ее неправильно понимают, поэтому наконец поставить диагноз было ключевым, чтобы я могла узнать, что такое лобно-височная деменция, и обучать наших детей... Я не пытаюсь защитить их от этого", — отметила жена "крепкого орешка".

46-летняя Эмма Хеминг вышла замуж за 69-летнего Брюса Уиллиса в 2009 году, и пара воспитывает 12-летнюю Мейбл Рэй и 10-летнюю Эвелин.

У актера обнаружили лобно-височную деменцию (ЛСД) в феврале 2023 года, вскоре после того, как он оставил актерскую карьеру из-за борьбы с расстройством мозга, известным как афазия.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: скріншот

"От нашего терапевта я узнала, что если дети задают вопросы, они готовы знать ответ. Если бы мы увидели, что Брюсу трудно, я бы обратилась к детям, чтобы они поняли, но эта болезнь является хронической, прогрессирующей и неизлечимой", — рассказала Эмма Хеминг.

Она добавила, что не "любит говорить с ними о конечной стороне этого, и они не спрашивали", но их девочки "знают, что папе не станет лучше".

Брюс Уиллис Фото: Getty Images

Также мама двоих детей рассказала, что в подростковом возрасте Брюс страдал от заикания. Изучая актерское мастерство, Уиллис узнал, что заикание волшебным образом исчезало всякий раз, когда он говорил слова, которые запомнил из сценария.

"Именно это подтолкнуло его к актерству", — отметила Эмма.

Она добавила, что "крепкий орешек" продолжал бороться с заиканием на протяжении всей своей жизни, хотя он развил способность хорошо скрывать это в большинстве ситуаций.

Напомним, тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на публике.

Также Фокус писал об архивном снимке Брюса Уиллиса с женой.