Жена больного Брюса Уиллиса показала архивный снимок с актером (фото)

С Эммой Хеминг Брюс воспитывает двух дочерей. До этого он состоял в браке с Деми Мур.

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Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала архивное фото с актером. Снимок Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала в Instagram.

На кадре, сделанном цифровой камерой, 69-летний актер фильма "Крепкий орешек" запечатлел момент между ним и 46-летней Эммой, когда они расположились на заднем сиденье автомобиля во время вечернего свидания в начале их отношений.

"Делали селфи до того, как у них было имя", — подписала мать двоих детей изображение, на котором видно, как она восторженно смотрит на Брюса с широкой улыбкой на лице.

Уиллис, который сейчас борется с лобно-височной деменцией, выглядел серьезным на снимке, когда он смотрел в объектив камеры.

Эмма Хеминг-Уиллис и Брюс Уиллис

"Вы всегда были такой прекрасной парой, спасибо, что поделились своей жизнью с нами, Эмма", — написал один из пользователей сети.

"Мне очень жаль из-за того, через что вы и ваша семья проходите — ваш подход такой вдохновляющий и полон надежды и принятия. Ты замечательная мама", — отметил еще один фанат звезд.

Эмма Хэминг-Уиллис и Брюс Уиллис с дочерьми Фото: Bruce Willis/Instagram

Эмма и Брюс женаты с 2009 года. В их союзе родилось две дочери — Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет. До этого актер состоял в браке с Деми Мур, которая родила ему трех наследниц — Румер, Скаут и Таллулу.

"Крепкий орешек" отошел от актерской карьеры в 2022 году из-за борьбы с афазией мозга, которая вызывает ухудшение его речевых способностей. А позже ему диагностировали деменцию.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса показала свежее фото с отцом.

Также Фокус писал о состоянии Брюса Уиллиса во время борьбы с тяжелой болезнью.