Жена больного Брюса Уиллиса показала архивный снимок с актером (фото)
С Эммой Хеминг Брюс воспитывает двух дочерей. До этого он состоял в браке с Деми Мур.
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала архивное фото с актером. Снимок Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала в Instagram.
На кадре, сделанном цифровой камерой, 69-летний актер фильма "Крепкий орешек" запечатлел момент между ним и 46-летней Эммой, когда они расположились на заднем сиденье автомобиля во время вечернего свидания в начале их отношений.
"Делали селфи до того, как у них было имя", — подписала мать двоих детей изображение, на котором видно, как она восторженно смотрит на Брюса с широкой улыбкой на лице.
Уиллис, который сейчас борется с лобно-височной деменцией, выглядел серьезным на снимке, когда он смотрел в объектив камеры.
"Вы всегда были такой прекрасной парой, спасибо, что поделились своей жизнью с нами, Эмма", — написал один из пользователей сети.
"Мне очень жаль из-за того, через что вы и ваша семья проходите — ваш подход такой вдохновляющий и полон надежды и принятия. Ты замечательная мама", — отметил еще один фанат звезд.
Эмма и Брюс женаты с 2009 года. В их союзе родилось две дочери — Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет. До этого актер состоял в браке с Деми Мур, которая родила ему трех наследниц — Румер, Скаут и Таллулу.
"Крепкий орешек" отошел от актерской карьеры в 2022 году из-за борьбы с афазией мозга, которая вызывает ухудшение его речевых способностей. А позже ему диагностировали деменцию.
Напомним, дочь Брюса Уиллиса показала свежее фото с отцом.
Также Фокус писал о состоянии Брюса Уиллиса во время борьбы с тяжелой болезнью.