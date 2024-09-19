Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии во время борьбы с деменцией

У Таллулы также обнаружили тяжелую болезнь. Ей диагностировали аутизм.

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Дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала о своем отце на фоне его борьбы с деменцией. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя наследница голливудского актера и его экс-супруги Деми Мур откровенно рассказала о состоянии своего 69-летнего папы, который отошел от публичной жизни на фоне тяжелой болезни.

"Он чувствует себя стабильно, что в этой ситуации хорошо. И это трудно; бывают мучительные дни — но так много любви. И это действительно показало мне, что я не могу воспринимать ни одну минуту как должное, и я действительно думаю, что мы были бы лучшими друзьями. Я действительно думаю, что он очень гордится мной", — призналась младшая дочь Деми Мур.

Таллула также подчеркнула важность быть рядом со своим отцом.

У Брюса Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию (ЛСД) в феврале 2023 года, вскоре после того, как он оставил актерскую карьеру из-за борьбы с расстройством мозга, известным как афазия.

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой Фото: Instagram buuski

Тем временем дочери "крепкого орешка" также поставили диагноз тяжелой болезни. У нее обнаружили аутизм.

"Мне неправильно ставили диагноз в течение многих лет, поэтому только в 29 лет я получила свой диагноз, который очень распространен, особенно для взрослых женщин..." — призналась Таллула.

"Я очень функциональный аутист, и мои трудности сосредоточены больше на сенсорных, поэтому я очень чувствительна к миру", — добавила она.

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой Фото: Demi Moore/Instagram

Тяжелобольной Брюс Уиллис является отцом пяти дочерей: Мейбл Рэй, 12 лет, и Эвелин, 10 лет, с женой Эммой Хэминг-Уиллис; и Румер, 36 лет, Скаут, 33 года, и Таллула, 30 лет, с бывшей женой Деми Мур.

Напомним, Брюса Уиллиса заметили на публике.

Также Фокус писал о появлении Деми Мур на публике с тремя дочерьми.