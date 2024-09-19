Донька Брюса Вілліса розповіла про його стан під час боротьби з деменцією

У Таллули також виявили важку хворобу. Їй діагностували аутизм.

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Донька Брюса Вілліса Таллула розповіла про свого батька на тлі його боротьби з деменцією. Про це пише Daily Mail.

30-річна спадкоємиця голлівудського актора та його ескдружини Демі Мур відверто розповіла про стан свого 69-річного тата, який відійшов від публічного життя на фоні важкої хвороби.

"Він почувається стабільно, що в цій ситуації добре. І це важко; бувають болісні дні – але так багато любові. І це дійсно показало мені, що я не можу сприймати жодну хвилину як належне, і я справді думаю, що ми були б найкращими друзями. Я дійсно думаю, що він дуже пишається мною", — зізналася менша донька Демі Мур.

Таллула також наголосила на важливості бути поруч зі своїм батьком.

У Брюса Вілліса виявили лобно-скроневу деменцію (ЛСД) у лютому 2023 року, невдовзі після того, як він залишив акторську кар’єру через боротьбу з розладом мозку, відомим як афазія.

Брюс Вілліс з донькою Таллулою Фото: Instagram buuski

Тим часом доньці "міцного горішка" також поставили діагноз важкої хвороби. У неї виявили аутизм.

"Мені неправильно ставили діагноз протягом багатьох років, тому лише у 29 років я отримала свій діагноз, який дуже поширений, особливо для дорослих жінок…" — зізналася Таллула.

"Я дуже функціональний аутист, і мої труднощі зосереджені більше на сенсорних, тому я дуже чутлива до світу", — додала вона.

Брюс Вілліс з донькою Таллулою Фото: Demi Moore/Instagram

Важкохворий Брюс Вілліс є батьком п'яти дочок: Мейбл Рей, 12 років, і Евелін, 10 років, з дружиною Еммою Гемінг-Вілліс; і Румер, 36 років, Скаут, 33 роки, і Таллула, 30 років, з колишньою дружиною Демі Мур.

Нагадаємо, Брюса Вілліса помітили на публіці.

Також Фокус писав про появу Демі Мур на публіці з трьома доньками.