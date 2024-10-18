Дружина хворого Брюса Вілліса показала архівний знімок з актором (фото)

З Еммою Гемінг Брюс виховує двох доньок. До цього він перебував у шлюбі з Демі Мур.

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Дружина важкохворого Брюса Вілліса показала архівне фото з актором. Знімок Емма Гемінг-Вілліс опублікувала в Instagram.

На кадрі, зробленому цифровою камерою, 69-річний актор фільму "Міцний горішок" зафіксував момент між ним і 46-річною Еммою, коли вони розташувалися на задньому сидінні автомобіля під час вечірнього побачення на початку їхніх стосунків.

"Робили селфі до того, як у них було ім’я", — підписала мати двох дітей зображення, на якому видно, як вона захоплено дивиться на Брюса з широкою усмішкою на обличчі.

Вілліс, який наразі бореться з лобно-скроневою деменцією, виглядав серйозним на знімку, коли він дивився в об’єктив камери.

Емма Гемінг-Вілліс та Брюс Вілліс

"Ви завжди були такою прекрасною парою, дякую, що поділилися своїм життям з нами, Еммо", — написав один з користувачів мережі.

"Мені дуже шкода через те, через що ви і ваша родина проходите — ваш підхід такий надихаючий і сповнений надії та прийняття. Ти чудова мама", — зазначив ще один фанат зірок.

Емма Гемінг-Вілліс та Брюс Вілліс з доньками Фото: Bruce Willis/Instagram

Емма і Брюс одружені з 2009 року. У їхньому союзі народилося дві дочки — Мейбл, 12 років, і Евелін, 10 років. До цього актор перебував у шлюбі з Демі Мур, яка народила йому трьох спадкоємиць — Румер, Скаут та Таллулу.

"Міцний горішок" відійшов від акторської карʼєри у 2022 році через боротьбу з афазією мозку, яка спричиняє погіршення його мовних здібностей. А згодом йому діагностували деменцію.

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса показала свіже фото з батьком.

Також Фокус писав про стан Брюса Вілліса під час боротьби з важкою хворобою.