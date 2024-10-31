Дружина Брюса Вілліса розповіла, як доньки переживають хворобу актора

Емма одружилася з Брюсом у 2009 році. Пара виховує 12-річну Мейбл Рей та 10-річну Евелін.

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Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг розповіла, чому вона була відкритою та чесною щодо боротьби актора з деменцією з їхніми двома маленькими дочками. Про це акторка розповіла Town & Country Magazine.

Мама двох дітей зізналася, що вона ніколи не "намагалася прикрасити" хворобу голлівудського актора, говорячи з їхніми спадкоємицями, оскільки вони все бачили власними очима протягом багатьох років.

"Цю хворобу неправильно діагностують, її пропускають, її неправильно розуміють, тому нарешті поставити діагноз було ключовим, щоб я могла дізнатися, що таке лобно-скронева деменція, і навчати наших дітей… Я не намагаюся захистити їх від цього", — зазначила дружина "міцного горішка".

46-річна Емма Гемінг одружилася з 69-річним Брюсом Віллісом у 2009 році, і пара виховує 12-річну Мейбл Рей та 10-річну Евелін.

В актора виявили лобно-скроневу деменцію (ЛСД) у лютому 2023 року, невдовзі після того, як він залишив акторську кар’єру через боротьбу з розладом мозку, відомим як афазія.

Брюс Вілліс з доньками Фото: Скріншот

"Від нашого терапевта я дізналася, що якщо діти задають запитання, вони готові знати відповідь. Якби ми побачили, що Брюсу важко, я б звернулася до дітей, щоб вони зрозуміли, але ця хвороба є хронічною, прогресуючою та невиліковною", — розповіла Емма Гемінг.

Вона додала, що не "любить говорити з ними про кінцеву сторону цього, і вони не питали", але їхні дівчата "знають, що татові не стане краще".

Брюс Вілліс Фото: Getty Images

Також мама двох дітей розповіла, що в підлітковому віці Брюс страждав від заїкання. Вивчаючи акторську майстерність, Вілліс дізнався, що заїкання чарівним чином зникало щоразу, коли він говорив слова, які запам’ятав зі сценарію.

"Саме це підштовхнуло його до акторства", — зазначила Емма.

Вона додала, що "міцний горішок" продовжував боротися із заїканням протягом усього свого життя, хоча він розвинув здатність добре приховувати це в більшості ситуацій.

Нагадаємо, важкохворого Брюса Вілліса помітили на публіці.

Також Фокус писав про архівний знімок Брюса Вілліса з дружиною.