Донька Брюса Вілліса показала, як наразі виглядає важкохворий актор (фото)
"Міцний горішок" продовжує свою боротьбу з деменцією. Його постійно підтримують близькі люди.
Донька важкохворого Брюса Вілліса Скаут показала, як актор наразі виглядає. Сімейними кадрами спадкоємиця голлівудського актора поділилася в Instagram.
Одягнений у затишний светр-джемпер і темно-сині штани, зірка фільму "Міцний горішок" обійняв Скаут, коли вони стояли разом у сонячному саду.
Брюс продовжує боротьбу з афазією та лобно-скроневою деменцією (ЛСД), відійшовши від публічного життя. Його доволі рідко помічають на публіці, час від часу його рідні публікують фото чи відео з актором.
Вілліс є батьком п'яти доньок: Румер, 36 років; Скаут, 32; і Таллула, 30, з його колишньою дружиною Демі Мур, а також Мейбл Рей, 12; і Евелін, 10 років, зі своєю другою дружиною Еммою Гемінг-Вілліс.
Демі, яка була одружена з Брюсом з 1987 по 2000 рік, нещодавно поділилася інформацією про його здоров'я.
В інтерв’ю CNN актрорка підтвердила, що її колишній чоловік "наразі в дуже стабільному стані".
Родина Брюса вперше повідомила про його діагноз у лютому 2023 року, після того як він припинив кар’єру через афазію, розлад мозку, який впливає на мовлення та розуміння мови.
Нагадаємо, як менші доньки Брюса Вілліса переживають його хворобу.
Також Фокус писав про рідкісну появу хворого Брюса Вілліса на публіці.