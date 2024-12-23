Донька Брюса Вілліса показала, як наразі виглядає важкохворий актор (фото)

"Міцний горішок" продовжує свою боротьбу з деменцією. Його постійно підтримують близькі люди.

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Донька важкохворого Брюса Вілліса Скаут показала, як актор наразі виглядає. Сімейними кадрами спадкоємиця голлівудського актора поділилася в Instagram.

Одягнений у затишний светр-джемпер і темно-сині штани, зірка фільму "Міцний горішок" обійняв Скаут, коли вони стояли разом у сонячному саду.

Брюс продовжує боротьбу з афазією та лобно-скроневою деменцією (ЛСД), відійшовши від публічного життя. Його доволі рідко помічають на публіці, час від часу його рідні публікують фото чи відео з актором.

Брюс Вілліс з донькою Скаут Фото: Instagram @scoutlaruewillis

Вілліс є батьком п'яти доньок: Румер, 36 років; Скаут, 32; і Таллула, 30, з його колишньою дружиною Демі Мур, а також Мейбл Рей, 12; і Евелін, 10 років, зі своєю другою дружиною Еммою Гемінг-Вілліс.

Демі, яка була одружена з Брюсом з 1987 по 2000 рік, нещодавно поділилася інформацією про його здоров'я.

В інтерв’ю CNN актрорка підтвердила, що її колишній чоловік "наразі в дуже стабільному стані".

Родина Брюса вперше повідомила про його діагноз у лютому 2023 року, після того як він припинив кар’єру через афазію, розлад мозку, який впливає на мовлення та розуміння мови.

Брюс Вілліс з доньками Фото: Instagram @scoutlaruewillis

Нагадаємо, як менші доньки Брюса Вілліса переживають його хворобу.

Також Фокус писав про рідкісну появу хворого Брюса Вілліса на публіці.