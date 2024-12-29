Демі Мур показала їхню з Брюсом Віллісом єдину онуку Луетту (фото)

Дівчинка народилася навесні 2023 року. Вона стала першою та поки єдиною онукою колишнього зіркового подружжя.

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62-річна американська акторка Демі Мур показала рідкісні кадри своєї єдиної онуки Луетти. Сімейними кадрами зірка ділиться у своєму Instagram.

Вони провели час у розпал свят у засніженому Айдахо. Демі Мур одяглася в чорний пуховик The North Face, дизайнерські сонцезахисні окуляри, шапочку та зимові черевики.

Однорічна Лу — яка є донькою дочки Демі Румер Вілліс від колишнього бойфренда Дерека Річарда Томаса — виглядала дуже мило в костюмі з камуфляжним принтом.

Малюк також продемонстрував коричневі рукавиці та шапочку в тон.

"Снігові дні з Лу", — написала Мур.

Демі Мур з онукою Луеттою

Демі Мур і Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік, але досі підтримують дружні стосунки. Голлівудські зірки стали батьками трьох дочок: 36-річної Румер, 33-річної Скаут і 30-річної Таллули. Луетта стала їхньою першою та поки єдиною онукою.

Наразі голлівудський актор, який страждає від деменції, одружений з Еммою Гемінг. Пара, яка уклала ушлюб у 2009 році, виховує двох спадкоємиць — Мейбл та Евелін.

Щодо Румер Вілліс, то вона розійшлася з батьком Лу наприкінці літа 2024.

Донька Демі Мур та Брюса Вілліса сказала, що "дуже вдячна" за Луетту, яка народилася у квітні 2023 року.

"Вона — найкраще, що є в моєму житті, і я назавжди вдячна, що змогла приділити час цим стосункам, щоб вона з’явилася в моєму житті", — зазначила Румер Вілліс.

Нагадаємо, Таллула Вілліс виходить заміж.

Також Фокус писав про те, як наразі виглядає хворий Брюс Вілліс.