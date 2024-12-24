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Стиль життя

Донька Брюса Вілліса та Демі Мур виходить заміж (фото)

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Фото: Instagram buuski | Таллула Вілліс та Джастін Ейсі

Напередодні новорічних свят Таллула сказала "так". Її обранцем став музикант Джастін Ейсі.

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30-річна Таллула Вілліс уперше виходить заміж. Про це менша донька Брюса Вілліса та Демі Мур повідомила у своєму Instagram.

Її майбутнім чоловіком став музикант Джастін Ейсі. Він зробив доріжку із запалених свічок та пелюсток троянд, наприкінці якої чекав на кохану на одному коліні. Це сталося в сімейному будинку Таллули в штаті Айдахо напередодні різдвяних свят. Джастін подарував нареченій велику обручку з коштовним камінням.

До привітань також "приєднався" улюблений песик Демі Мур Пілаф. Таллула тримала її на руках, демонструючи свою нову прикрасу.

Таллула Вілліс виходить заміж

Зазначимо, що Таллула почала зустрічалися з Джастіном після складного розставання з бойфрендом. 2022 року її колишній наречений Діллон Басс скасував заручени, назвавши причиною цього проблеми Таллули зі здоров'ям. Донька Брюса Вілліса та Демі Мур боролася з різними залежностями та анорексією.

У коментарях заручених закоханих вітають користувачі мережі та сестри Таллули.

"Найпрекрасніша любов бачити та спостерігати за зростанням. Я так люблю вас обох. Джастіне, мені так пощастило, що я можу називати тебе своїм братом. Крихітка Лула, мій подарунок, моя королева, моє серце таке сповнене. Одержима вами обома", — написала Румер Вілліс.

Нагадаємо, як зараз виглядає хворий Брюс Вілліс.

Також Фокус писав про День подяки в родині Брюса Вілліса.