Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж (фото)

Накануне новогодних праздников Таллула сказала "да". Ее избранником стал музыкант Джастин Эйси.

Related video

30-летняя Таллула Уиллис впервые выходит замуж. Об этом младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сообщила в своем Instagram.

Ее будущим мужем стал музыкант Джастин Эйси. Он сделал дорожку из зажженных свечей и лепестков роз, в конце которой ждал возлюбленную на одном колене. Это произошло в семейном доме Таллулы в штате Айдахо накануне рождественских праздников. Джастин подарил невесте большое обручальное кольцо с драгоценными камнями.

К поздравлениям также "присоединился" любимый песик Деми Мур Пилаф. Таллула держала ее на руках, демонстрируя свое новое украшение.

Таллула Уиллис выходит замуж

Отметим, что Таллула начала встречались с Джастином после сложного расставания с бойфрендом. В 2022 году ее бывший жених Диллон Басс отменил помолвку, назвав причиной этого проблемы Таллулы со здоровьем. Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур боролась с различными зависимостями и анорексией.

В комментариях помолвленных влюбленных поздравляют пользователи сети и сестры Таллулы.

"Самая прекрасная любовь видеть и наблюдать за ростом. Я так люблю вас обоих. Джастин, мне так повезло, что я могу называть тебя своим братом. Малышка Лула, мой подарок, моя королева, мое сердце так полно. Одержима вами обоими", — написала Румер Уиллис.

Напомним, как сейчас выглядит больной Брюс Уиллис.

Также Фокус писал о Дне благодарения в семье Брюса Уиллиса.