"Лучший папа на свете": Брюс Уиллис отметил День благодарения со своей семьей (фото)

Тяжелобольной Брюс Уиллис больше не снимается в кино. Семья все это время поддерживает актера. Родные люди стараются проводить как можно больше времени вместе.

Знаменитый американский актер Брюс Уиллис 28 ноября вместе со своей семьей отметил День благодарения. Звезда Голливуда в Instagram поделился милыми снимками со своими старшими дочерьми Таллулой и Скаут.

Бывший актер ушел на пенсию после того, как ему поставили диагнозы афазия и лобно-височная деменция. На фотографиях звезда "Крепкого орешка" изображен сидя на диване с подарком в руках. Это была небольшая табличка с надписью "Лучший папа на свете". Он был одет в повседневную одежду: теплую серую кофту на пуговицах, темно-синие брюки и удобные черные ботинки. Троица, похоже, хорошо провела время вместе. Скаут нежно обняла своего отца, а Таллула, сидя на полу, с улыбкой на устах наблюдает за ними. На столе можно заметить тарелку с угощениями.

Известно, что Брюс Уиллис является отцом пятерых дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут, 30-летней Таллулы от актрисы Деми Мур, а также 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин от теперешней жены Эммы Хеминг Уиллис.

Уже более двух лет звезда "Пятого элемента" борется с неизлечимым заболеванием. В марте 2022 года семья сообщила, что у Брюса диагностирована афазия, однако в феврале 2023 года Эмма подтвердила, что у него диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД). Семья все это время поддерживает актера и стараются проводить как можно больше времени вместе.

Ранее Фокус писал о состоянии Брюса Уиллиса во время борьбы с тяжелой болезнью.