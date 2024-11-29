"Найкращий тато на світі": Брюс Вілліс відзначив День подяки зі своєю сім'єю (фото)

Тяжкохворий Брюс Вілліс більше не знімається в кіно. Сім'я весь цей час підтримує актора. Рідні люди намагаються проводити якомога більше часу разом.

Знаменитий американський актор Брюс Вілліс 28 листопада разом зі своєю сім'єю відзначив День подяки. Зірка Голлівуду в Instagram поділився милими знімками зі своїми старшими доньками Таллулою і Скаут.

Колишній актор пішов на пенсію після того, як йому поставили діагнози афазія і лобно-скронева деменція. На фотографіях зірка "Міцного горішка" зображений сидячи на дивані з подарунком у руках. Це була невелика табличка з написом "Найкращий тато на світі". Він був одягнений у повсякденний одяг: теплу сіру кофту на ґудзиках, темно-сині штани і зручні чорні черевики. Трійця, схоже, добре провела час разом. Скаут ніжно обійняла свого батька, а Таллула, сидячи на підлозі, з усмішкою на вустах спостерігає за ними. На столі можна помітити тарілку з частуваннями.

Відомо, що Брюс Вілліс є батьком п'ятьох доньок: 36-річної Румер, 33-річної Скаут, 30-річної Таллули від акторки Демі Мур, а також 12-річної Мейбл і 10-річної Евелін від теперішньої дружини Емми Гемінг Вілліс.

Уже понад два роки зірка "П'ятого елемента" бореться з невиліковним захворюванням. У березні 2022 року сім'я повідомила, що в Брюса діагностовано афазію, проте в лютому 2023 року Емма підтвердила, що в нього діагностовано лобно-скроневу деменцію (ЛСД). Сім'я весь цей час підтримує актора і намагається проводити якомога більше часу разом.

Раніше Фокус писав про стан Брюса Вілліса під час боротьби з важкою хворобою.