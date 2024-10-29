Голосовало 350 тысяч: журнал People выбрал топ-15 самых сексуальных мужчин 2024 года (фото)

Актер Роберт Паттинсон стал победителем в одной номинации топ-15 самых сексуальных мужчин журнала People. Победу он одержал не благодаря таланту перевоплощения, а по совсем другим причинам.

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Журнал People объявил имена знаменитостей, которых американцы признали самыми сексуальными. Двое из победителей — спортсмены, остальные — актеры кино, ведущие теле- и радиопроектов, звезды соцсетей. В перечне — 15 победных категорий. Среди них есть, например, лучший "собачий папа" или лучший "отец новорожденного ребенка". Видео с награждения "топведущего токшоу" Марка Консуэлоса появилось на развлекательном YouTube-канале LiveKellyandMark: в прямом эфире ему вручили специальный блестящий кубок. Топ-15 самых сексуальных мужчин 2024 года опубликовали на портале издания.

Рейтинг журнала People

В статье с итогами голосования указано, что в нем приняло участие 350 тыс. американцев. Как выяснилось, участники серьезно отнеслись к шансам на победу. В качестве агитационных материалов использовали, например, специальные рубашки или битву рекламных сообщений, рассказали журналисты. Считали голоса в соцсетях, в комментариях: всех услышали, заверили организаторы.

Рейтинг журнала People — топ-15 самых сексуальных мужчин

29 октября издание опубликовало первых победителей в номинациях. На каждом фото, которое иллюстрирует номинацию, видим победителя и его соперников. Последние пятеро победителей появятся 30 сентября.

Самый сексуальный ведущий ток-шоу: Марк Консуэлос.

Консуэлос выиграл соперничество с Джимом Феллоном, объяснили журналисты. Победа досталась благодаря тому, что он выглядит "очаровательнее всего во время непринужденной беседы".

Рейтинг журнала People — Самый сексуальный ведущий ток-шоу Марк Консуэлос Фото: People

Самый сексуальный собачий папа: Макс Гринфилд

Актер, который граф в фильме New Girl, выиграл, вероятно, благодаря собаке по кличке Дарлин, которую он спас, объясняется в статье.

Рейтинг журнала People — Самый сексуальный собачий папа Макс Гринфилд Фото: People

Благодаря кому BRAT выглядит самым сексуальным: Джо Джонас.

Актер и певец Джо Джонас получил благосклонность американцев благодаря "хулиганскому или несколько наглому, впрочем симпатичному, поведению в соцсетях". Что такое номинация BRAT издание не объяснило, пошутив на эту тему.

Рейтинг журнала People — Благодаря кому BRAT выглядит самым сексуальным Джо Джонас выглядит самым сексуальным Фото: People

Самые сексуальные татуировки: Джереми Аллен Уайт.

Актер Джереми Аллен Уайт из сериала The Bear победил из-за того, что разгуливал топлес по улицам Лос-Анджелеса, говорится в статье.

Рейтинг журнала People — Самые сексуальные татуировки Джереми Аллен Уайт Фото: People

Самый сексуальный новый сердцеед: Джейкоб Элорди.

Что касается Элорди, известного по роли в сериале "Эйфория", издание написало, что он настолько очарователен, что просто создан для плакатов с самыми красивыми мужчинами.

Рейтинг журнала People — Самый сексуальный новый сердцеед Джейкоб Элорд Фото: People

Самый сексуальный музыкант: Гарри Стайлз.

Журналисты напомнили, что Гарри Стайлз и раньше побеждал в этой номинации. Они признали, что у него волшебный голос. Впрочем, соперники также были сильными, но его фанатов было больше.

Рейтинг журнала People — Самый сексуальный музыкант Гарри Стайлз Фото: People

Самый сексуальный впервые папа: Роберт Паттинсон.

Паттинсону пришлось соревноваться с не менее очаровательными "молодыми папочками", говорится в статье People. Иногда они выглядели действительно уставшими. При этом победитель заявил, что "рождение ребенка одновременно позволяет человеку чувствовать себя и старым, и молодым".

Рейтинг журнала People — Самый сексуальный первый папа Роберт Паттинсон Фото: People

Самый сексуальный ведущий подкаста: братья Джейсон Келси и Трэвис Келси.

Издание напомнило, что братья ведут спортивное шоу и делятся впечатлениями о различных соревнованиях. Кроме того, они говорят о личной жизни и даже о подруге одного из них.

Рейтинг журнала People — Самый сексуальный ведущий подкаста братья Джейсон Кэлси и Трэвис Кэлси Фото: People

Самый сексуальный поддерживающий партнер в спорте: Хантер Вудхолл.

Легкоатлет и победитель Параолимпийских игр 2024 года Хантер Вудхолл победил в номинации благодаря романтическим отношениям с партнершей, которые он продемонстрировал во время Олимпийских игр. Журналисты напомнили, что он "выделился среди других своим нежным поцелуем с женой Тарой Дэвис-Вудхолл, гимнасткой".

Рейтинг журнала People — Самый сексуальный поддерживающий партнер в спорте Хантер Вудхолл Фото: People

Самая сексуальная звезда TikTok: Марк Эстес.

Подружка TikTok-блогера Марка Эстеса, как выяснилось, публично рассказала о бурной ночи, которую провела с любимым. Ее рассказы, а также привычка номинанта гулять топлес, сделали его победителем номинации, пояснило издание.

Рейтинг журнала People — Самая сексуальная звезда TikTok Марк Эстес Фото: People

Отметим, в октябре Фокус подвел итоги собственного рейтинга, в котором украинцы выбрали лучшего блогера. Больше всего голосов, 59 тысяч, набрал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. На втором месте — блогер Стася Макеева, которая получила 29 тыс. голосов.

Напоминаем, в августе появился рейтинг самых влиятельных украинцев, в который вошли 100 политиков и общественных деятелей.