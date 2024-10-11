Рейтинг блогеров Украины-2024: до конца голосования осталось три дня

Голосование продлится до 14 октября. После подсчета голосов и проверки на использование ботоферм редакцией будет опубликован финальный рейтинг блогеров.

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До конца голосования за любимого блогера в рейтинге Фокуса "Топ 50 блогеров Украины-2024 осталось три дня. Голосование продлится до 14 октября включительно.

Так, Фокус запустил голосование за "Топ 50 блогеров Украины-2024". В список кандидатов вошли более 200 инфлюенсеров. При его формировании учитывались популярность людей, количество подписчиков, упоминания в СМИ, поддержка Украины и Сил обороны и "зашкварность". Голосование за фаворитов аудитории стартовало 16 сентября. Уже на третьи сутки рейтинг просмотрели более миллиона пользователей.

Блогеры в рейтинге разделены по категориям:

политика;

бизнес;

наука и техника;

стиль жизни;

досуг и развлечения;

здоровье и спорт;

культура;

селебрити;

милитари;

юмор.

Финальный список будет опубликован после окончательного подсчета и проверки на использование ботоферм или закупки голосов на биржах. Редакция также подробно расскажет о первой пятерке и победителях в каждой из категорий.

Сейчас в лидерах находятся блогеры, которые активно агитировали свою аудиторию голосовать за них.

По состоянию на 11 октября в пятерку лидеров входят:

Максим Жорин — майор ВСУ, экс-командир легендарного полка "Азов" Он профессиональный военный, сейчас занимает должность заместителя командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, которая проявила себя на самых тяжелых направлениях: освобождала Херсонщину, поселки Донецкой области, вела тяжелые бои под Бахмутом и в Авдеевке.

Максим Жорин Фото: Из открытых источников

Стася Макеева — блогер, которая снимает видео для ТикТок с трехлетней дочерью Мишель. Девочка является героиней большинства видеороликов, которые публикует семья.

Стася Макеева Фото: Соцсети

Олег Машуковский — блогер, актер, который активно развивает свои социальные сети, снимает видео для ТикТок. Недавно он совершил каминг-аут и признался даже сделал своему бойфренду предложение руки и сердца прямо на Говерле.

Олег Машуковский Фото: Скриншот

Станислав Бунятов (позывной "Осман") — военный, командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ. Военнослужащий активно ведет Telegram-канал "Говорят Снайпер", в котором рассказывает об оперативной ситуации на разных участках фронта.

Станислав Бунятов

Кэнди Суперстар — блогер, которая старается в блоге транслировать позитив и создавать уникальный контент. Она снимает бьюти-видео, проверяет лайфхаки из сети, шутит над друзьями.

Кэнди Суперстар

Ознакомиться с полным перечнем кандидатов в топ 50 блогеров Украины можно по ссылке. Чтобы поддержать любимых блогеров, нужно зайти к ним в карточку и нажать кнопку "Голосовать".