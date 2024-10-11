Рейтинг блогерів України-2024: до кінця голосування залишилось три дні

Голосування триватиме до 14 жовтня. Після підрахунку голосів та перевірки на використання ботоферм редакцією буде опублікований фінальний рейтинг блогерів.

Related video

До кінця голосування за улюбленого блогера в рейтингу Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024 залишилось три дні. Голосування триватиме до 14 жовтня включно.

Так, Фокус запустив голосування за "Топ 50 блогерів України-2024". До списку кандидатів увійшли понад 200 інфлюенсерів. При його формуванні враховувалися популярність людей, кількість підписників, згадки в ЗМІ, підтримка України та Сил оборони й "зашкварність". Голосування за фаворитів аудиторії стартувало 16 вересня. Уже на третю добу рейтинг переглянули більше мільйона користувачів.

Блогери у рейтингу поділені за категоріями:

політика;

бізнес;

наука й техніка;

стиль життя;

дозвілля та розваги;

здоровʼя та спорт;

культура;

селебріті;

мілітарі;

гумор.

Фінальний список буде опублікований після остаточного підрахунку та перевірки на використання ботоферм або закупівлі голосів на біржах. Редакція також детально розповість про першу п'ятірку та переможців у кожній з категорій.

Наразі в лідерах перебувають блогери, які активно агітували свою аудиторію голосувати за них.

Станом на 11 жовтня до п'ятірки лідерів входять:

Максим Жорін — майор ЗСУ, екскомандир легендарного полку "Азов" Він професійний військовий, зараз обіймає посаду заступника командира 3-ї Окремої штурмової бригади, яка проявила себе на найважчих напрямках: звільняла Херсонщину, селища Донецької області, вела важкі бої під Бахмутом і в Авдіївці.

Максим Жорін Фото: З відкритих джерел

Стася Макєєва — блогерка, яка знімає відео для ТікТок з трирічною донькою Мішель. Дівчинка є героїнею більшості відеороликів, які публікує родина.

Стася Макєєва Фото: Соцмережi

Олег Машуковський — блогер, актор, який активно розвиває свої соціальні мережі, знімає відео для ТікТок. Нещодавно він здійснив камінг-аут та зізнався навіть зробив своєму бойфренду пропозицію руки та серця просто на Говерлі.

Олег Машуковський Фото: Скріншот

Станіслав Бунятов (позивний "Осман") — військовий, командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ. Військовослужбовець активно веде Telegram-канал "Говорять Снайпер", у якому розповідає про оперативну ситуацію на різних ділянках фронту.

Станислав Бунятов

Кенді Суперстар — блогерка, яка намагається в блозі транслювати позитив і створювати унікальний контент. Вона знімає б’юті-відео, перевіряє лайфхаки з мережі, жартує над друзями.

Кенди Суперстар

Ознайомитися з повним переліком кандидатів у топ 50 блогерів України можна за посиланням. Щоб підтримати улюблених блогерів, потрібно зайти до них у картку та натиснути кнопку "Голосувати".