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Рейтинг блогерів України-2024: до кінця голосування залишилось три дні

Блогери, рейтинг, топ 50
Фото: Колаж Телеграф | Голосування за блогерів завершується

Голосування триватиме до 14 жовтня. Після підрахунку голосів та перевірки на використання ботоферм редакцією буде опублікований фінальний рейтинг блогерів.

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До кінця голосування за улюбленого блогера в рейтингу Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024 залишилось три дні. Голосування триватиме до 14 жовтня включно.

Так, Фокус запустив голосування за "Топ 50 блогерів України-2024". До списку кандидатів увійшли понад 200 інфлюенсерів. При його формуванні враховувалися популярність людей, кількість підписників, згадки в ЗМІ, підтримка України та Сил оборони й "зашкварність". Голосування за фаворитів аудиторії стартувало 16 вересня. Уже на третю добу рейтинг переглянули більше мільйона користувачів.

Блогери у рейтингу поділені за категоріями:

  • політика;
  • бізнес;
  • наука й техніка;
  • стиль життя;
  • дозвілля та розваги;
  • здоровʼя та спорт;
  • культура;
  • селебріті;
  • мілітарі;
  • гумор.

Фінальний список буде опублікований після остаточного підрахунку та перевірки на використання ботоферм або закупівлі голосів на біржах. Редакція також детально розповість про першу п'ятірку та переможців у кожній з категорій.

Наразі в лідерах перебувають блогери, які активно агітували свою аудиторію голосувати за них.

Станом на 11 жовтня до п'ятірки лідерів входять:

Максим Жорін — майор ЗСУ, екскомандир легендарного полку "Азов" Він професійний військовий, зараз обіймає посаду заступника командира 3-ї Окремої штурмової бригади, яка проявила себе на найважчих напрямках: звільняла Херсонщину, селища Донецької області, вела важкі бої під Бахмутом і в Авдіївці.

Жорін, рейтинг блогерів, Фокус Fullscreen
Максим Жорін
Фото: З відкритих джерел

Стася Макєєва — блогерка, яка знімає відео для ТікТок з трирічною донькою Мішель. Дівчинка є героїнею більшості відеороликів, які публікує родина.

Макєєва, рейтинг блогерів, Фокус Fullscreen
Стася Макєєва
Фото: Соцмережi

Олег Машуковський — блогер, актор, який активно розвиває свої соціальні мережі, знімає відео для ТікТок. Нещодавно він здійснив камінг-аут та зізнався навіть зробив своєму бойфренду пропозицію руки та серця просто на Говерлі.

Машуковський, рейтинг блогерів, Фокус Fullscreen
Олег Машуковський
Фото: Скріншот

Станіслав Бунятов (позивний "Осман") — військовий, командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ. Військовослужбовець активно веде Telegram-канал "Говорять Снайпер", у якому розповідає про оперативну ситуацію на різних ділянках фронту.

Бунятов, рейтинг блогерів, Фокус Fullscreen
Станислав Бунятов

Кенді Суперстар — блогерка, яка намагається в блозі транслювати позитив і створювати унікальний контент. Вона знімає б’юті-відео, перевіряє лайфхаки з мережі, жартує над друзями.

Кенди Суперстар, рейтинг блогерів, Фокус Fullscreen
Кенди Суперстар

Ознайомитися з повним переліком кандидатів у топ 50 блогерів України можна за посиланням. Щоб підтримати улюблених блогерів, потрібно зайти до них у картку та натиснути кнопку "Голосувати".