Рейтинг блогерів України-2024 уже набрав мільйон переглядів: хто зараз у десятці лідерів

Лідерами голосування наразі є ті інфлюенсери, які активно закликають підписників підтримувати їх.

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Фокус запустив голосування за "Топ 50 блогерів України-2024". До списку кандидатів увійшли понад 200 інфлюенсерів: враховувалися їх популярність, кількість підписників, згадки в ЗМІ, підтримка України та Сил оборони і "зашкварність". Голосування за фаворитів аудиторії стартувало 16 вересня і триватиме до 14 жовтня, однак уже на третю добу рейтинг переглянули більше мільйона користувачів.

До десятки лідерів рейтингу блогерів станом на вечір 18 вересня входять:

Олег Машуковський. Працював майстром б’юті-індустрії, а вже згодом почав займатися блогерською діяльністю та зніматися в різних проєктах. З початком повномасштабного вторгнення часто допомагає українським військовослужбовцям фінансово.

Олег Машуковський Фото: Скріншот

Стася Макєєва. Знімає контент про дітей — часто героїнею її відеороликів є 3-річна донька Мішель. Народження її другої дитини — сина — відбувалось в прямому ефірі.

Стася Макєєва Фото: instagram.com/stasya_makeeva

Дар’я Пазюк (Баба Даша). Відома не тільки як блогерка, а і як бізнесвумен, дружина та мама трьох синів. Разом з чоловіком розвиває сімейну справу. У липні цього року Дар'я стала переможцем у номінації "Блогер бізнес-мама" премії Blogger Awards 2024.

Баба Даша (Дар'я Пазюк)

Діана Козачок (Діанорія). Стала відомою завдяки блогу про вагітність та материнство. Після народження дитини ділиться в соцмережах моментами її виховання.

Діанорія (Діана Козачок)

Станіслав Бунятов (Осман). Військовий, автор Telegram-каналу "Говорять Снайпер", командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар". У якості блогера він розповідає про події на фронті та закриває потреби різних бригад на суми в понад мільйон гривень за декілька годин.

Станіслав Бунятов

Анастасія Скальницька. Відома завдяки знімкам красивих квіткових композицій. Також ділиться кадрами особистого життя та досвідом догляду за малюком.

Анастасія Сакальницька

Володимир Золкін. Журналіст, громадський активіст, блогер. Разом з журналістом Дмитром Карпенком створили ютуб-проєкт "Інтерв’ю з полоненими РФ". Публікуючи розмови з окупантами вони намагаються протистояти пропаганді РФ і донести до росіян реальну інформацію про війну в Україні.

Володимир Золкін

Олександр Волошин. Блогер, який навчає як розвивати власний бізнес з нуля, інтерв'юер та виконавець власних пісень. Був одружений на українській співачці Анні Трінчер. Активно допомагав українським захисникам.

Олександр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Юлія Вербинець (Верба). Почала знімати контент з 11 років. Наразі має численні досягнення у сфері та зазначає, що на блогерстві в місяць може заробляти до 45 тисяч доларів. Останнім часом в блозі висвітлювала свою першу вагітність та народження першої дитини. Минулого жовтня вона придбала автомобілі військовим.

Юлія Верба Фото: РБК-Україна

Віталій Дрібниця. Один із найвідоміших відеоблогерів України на історичну тематику, співавтор підручників з історії України для загальноосвітніх шкіл, постійний член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. На своєму ютуб-каналі часто спілкується з росіянами та спростовує ворожі наративи.

Віталій Дрібниця

Зазначимо, що в лідерах опинились ті блогери, які активно агітують свою аудиторію голосувати за них.

Підкреслимо, що голосування триватиме до 14 жовтня, однак фінальний список буде опублікований після остаточного підрахунку та перевірки на використання ботоферм або закупівлі голосів на біржах. Редакція також детально розповість про першу п'ятірку та переможців у кожній з категорій.

Ознайомитися з повним переліком кандидатів у топ 50 блогерів України можна за посиланням.